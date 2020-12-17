芮成鋼出獄後仍搶手 傳香港地產商帶工作找上門

央視前主持人芮成鋼被判刑六年。（取材自武漢晚報）

央視前主持人芮成鋼2014年因涉賄貪腐等罪逮捕，服刑期滿後日前出獄回到合肥老家。消失在公眾視野6年的芮成鋼依舊搶手，據傳香港 最大的上市地產公司邀約他就職，從事市場品牌推廣工作。目前他的薪資仍保密，待香港疫情 緩解後，芮成鋼就會赴港工作。

今年已43歲的芮成鋼曾主持過央視「全球資訊榜」、「財經中國 」、「中國投資指南」等財經及英文節目，獲得過中國播音界「金話筒獎」。2005年被耶魯大學授予「耶魯大學世界學者」稱號，他採訪過許多各國政要，其個人微博曾擁有上千萬粉絲。

芮成鋼在2014年7月11日被捕後，大量醜聞隨之曝光。

曾有說法稱，他捲入央視財經頻道原總監郭振璽等人受賄案，他與多名高官妻子有染，包含中共中央辦公廳前主任令計畫的夫人谷麗萍。因此芮成鋼落網後，這些高官夫人心急如焚，紛紛致電中紀委想要「撈人」。也有消息稱指他出賣國家機密，才成為階下囚。

多維新聞報導，邀請芮成鋼就職的是香港最大的上市地產公司之一，也是在香港擁有最多土地儲備的公司之一，已在香港和中國興建多處優質住宅及商業項目。

知情人士拒絕透露芮成鋼受邀年薪，但表示他將主要從事市場品牌推廣工作。目前芮成鋼正在合肥老家調養，待香港疫情緩和後擇日赴港就職。