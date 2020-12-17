勸小夫妻生孩子 57歲老戲骨尤勇 悔當丁克族

57歲的演員尤勇，一直沒有孩子。（取材自頭條百科）

為了促進人口增長，中國 於2016年1月實施二胎政策，但政策開放後，並沒有引發生育高峰，2022年反而將進入老齡化社會。57歲老戲骨、知名演員尤勇近日在拍攝電視劇「裝台」時，對於自己長年的丁克族（DINK，又譯頂客族）決定感到懊悔，他越來越羨慕有子女的同齡人。如果人生可以重來，他一定放慢事業腳步，誕下自己的孩子。

自媒體圈里圈兒外引述名人家事情事報導，1963年出生的尤勇身高1.80米，有一張標準的國字臉，帥氣陽剛。

尤勇在1984年考入上海戲劇學院表演系，畢業時，與同班同學劉曉春在北京 結婚。當時他是標準的裸婚，沒有像樣的婚禮也沒有被單位分配房子。

尤勇在1989年離婚後，一頭栽入工作。在90年代中期，尤勇相繼主演了「和平年代」、「清涼寺鐘聲」、「終極使命」、「永不瞑目」等眾多熱播戲，榮獲中國電視金鷹獎最佳男演員獎等眾多殊榮。

2001年，38歲的尤勇相親時與中央美術學院讀研究生沈蓉對上了眼緣，沈蓉比尤勇小10歲，兩人成婚後商量好，3年後再孕育寶寶。

3年一晃就過去了，忙碌的兩人繼續推遲懷孕計畫。一直轉眼到了2010年，尤勇47歲了，沈蓉也37歲了，當兩人開始奮力「造人計畫」後，反而未能如願。

「寶寶來了咱們就生，沒來也不強求，我覺得做丁克夫妻也挺好的。」尤勇這樣對沈蓉說。

沒有孩子的拖累，尤勇夫婦的生活輕鬆而精彩。當他看到有的夫妻，為了孩子的教育 問題衝突不斷，甚至離婚時，尤勇更是覺得做丁克夫妻也不錯，少了許多人生的煩惱。

在西安接拍「裝台」之際，他見了朋友、初中小學同學。他看到他們都有自己的孩子，有的還做了爺爺奶奶、姥姥姥爺。尤勇突然很羨慕，也很傷感，他心想如果當年自己能將事業放一放，誕下一兒半女，孩子現在也上大學了，說不定還戀愛了。

現在的他57歲了，年齡大了，尤勇變得有些脆弱。他提醒天下的小夫妻，事業固然重要，孕育寶寶也同樣重要，其實二者並不矛盾。一個人必須在什麼年齡段做什麼事，否則會遺恨終生。