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廈門萬枚冷凍胚胎10年無人問 網友：可能爸媽離婚了

中國新聞組／北京17日電
廈門一家醫院存放萬枚冷凍胚胎，十年無人問津。(取材自廈門廣電)
廈門一家醫院存放萬枚冷凍胚胎，十年無人問津。(取材自廈門廣電)

位於廈門的陸軍第七十三集團軍醫院近日發出通知，稱院內存放一萬多枚冷凍胚胎，超過十年無人問津，呼籲這些將胚胎遺留在醫院的夫婦們前往續費，否則將進行銷毀。消息在中國網上熱傳，有網友說：「可能絕大部分已經離婚了」。

廈門廣電報導，根據通知，在該院生殖醫學中心，每年有上萬枚試管胚胎形成，其中一部分幸運兒被選中進入媽媽的子宮順利誕生到這個世界，但也有一些胚胎，就此冰封於生殖中心實驗室的液氮罐裡。

據介紹，作為閩西南地區最老牌的生殖中心，這個中心已有20多年的歷史，每年不斷產生的冷凍胚胎給院方帶來了保存的難題。從生殖中心成立的近20年來保存的冷凍胚胎有近十萬枚，其中十年前（2010年前）的冷凍胚胎有一萬多枚，大量占用醫療資源。

該中心表示，2010年之前的上萬枚冷凍胚胎很多都無人問津。而且因為時間太久了，部分夫婦生完孩子可能換了住址或電話，之後就失聯了，這些胚胎就成了無主冷凍胚胎。

醫院為保管這些「生命」，還專門闢出場地，安放液氮罐，且每周都要不斷往裡面充液氮。有些冷凍胚胎已十多年沒有續繳冷凍費，但醫院仍然保存著。

據了解，冷凍胚胎條件嚴格，需要在零下196℃的液氮罐裡保存，因為只有在這種環境下胚胎的代謝才能幾乎處於靜止狀態，保持當時取出時的質量。換句話說，裡面冷凍的都是一個個「生命」。

通知指出，近期醫院擬對超期冷凍胚胎進行統一處理，第一批是2010年前留存的胚胎，也就是冷凍期限超過十年的胚胎。

院方說，已提交該院生殖醫學倫理委員會審議，並通過對未續交冷凍費的胚胎給予處理。處理時間為本聲明發出的一個月後，對在規定時間內未來院聲明者視為放棄冷凍保存而給予銷毀胚胎。

網友對此議論紛紛，有批評稱「浪費資源」，也有人猜測「可能絕大部分已經離婚了，要麼是已經有孩子了。然後忘了這還有。」「畢竟你的親骨肉呀，備用傳承人」。

中國

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