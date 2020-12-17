中國探月大突破 嫦娥採樣返地球

12月17日淩晨，嫦娥五號返回器攜帶月球樣品，採用半彈道跳躍方式再入返回，在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸。 (新華社)

中國 成為第三個成功從月球採集樣本並帶回地球的國家，中國無人月球探測器「嫦娥五號 」1日在月球著地探勘後，於北京時間17日凌晨返回地球，在黑暗中降落在內蒙古四子王旗雪地上，中國國家主席習近平也在官媒上祝賀任務成功；科學家認為，新月球土讓樣本可望填補月球史的空缺，並進一步了解月球是否具有經濟資源。

根據國家航空暨太空總署(NASA)的紀錄，全世界唯一曾派人登月的美國 ，在1972年最後一次採集月球樣本，前蘇聯則在1976年，最後一次以探測器將約六盎司月球樣本成功帶回地球。

嫦娥五號返回器凌晨2時在中國北部著陸之前與軌道器脫離，並以半彈道跳躍方式返回地球大氣層，藉此降低速度，接著靠降落傘逐漸回到地表。

中國官媒新華社報導，嫦娥五號11月24日凌晨4時30分由「長征五號」火箭自海南文昌發射升空；該航天器包含軌道載具、降落器與升空器。

嫦娥五號探測器在月球成功著陸後，花了19小時開挖月球深至地殼六呎，於2日晚間10時共採樣約4.4磅的月球樣本，並將樣本自動封裝進密封容器，並靠上升器運回嫦娥五號返回器，最後再送回地球。

嫦娥五號歷經23天任務，離開前在月球表面插上中國國旗；習近平透過官媒發表聲明，稱嫦娥五號任務大獲成功，中國航天計畫跨出一大步。

中國中央電視台報導，嫦娥五號的樣本將用於研究月球數十億年來的歷史。

這些月球這些月球新樣本來自月球正面的「風暴洋」(Oceanus Procellarum)，這區接近據信早期曾有火山活動的呂姆克山(Mons Rumker)；新樣本比美國和前蘇聯先前取得的樣本年輕數十億年，可望讓人類更進一步了解月球和太陽系天體的歷史。

華盛頓大學麥克唐納太空科學中心(McDonnell Center for the Space Sciences)主任喬立夫(Brad Jolliff)透過電郵表示，這些月球新樣本有助填補人類對約10億至30億年前月球史的空缺，還可能提供月球上具經濟效益資源的線索，例如高濃度的氫與氧。