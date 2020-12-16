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重男輕女？杭州姊弟被狗咬 姊沒打疫苗腦死

中國新聞組／北京16日電
犬隻示意圖，非新聞事件圖。圖片來源／ingimage
犬隻示意圖，非新聞事件圖。圖片來源／ingimage

近日，網傳杭州一對姊弟遭狗咬傷。男孩因及時注射狂犬病疫苗而沒有大礙，女孩曾向家長說也被犬所傷，但未被重視，最終因感染狂犬病導致腦死亡。不少網民質疑該家庭存在「重男輕女」，令女孩情況被忽視。

據紅星新聞報導，今年5月該家庭從朋友處帶回一隻小狗飼養，9月該犬曾咬傷弟弟，弟弟有及時注射狂犬病疫苗，姊姊則曾向家長說起自己在7月也曾被該犬傷過，但未被重視，故未處理傷口，未就診，未注射狂犬病疫苗。而女孩於11月發病，前往浙江省兒童醫院就診，收入PICU治療，隨後進入昏迷狀態，目前已處於腦死亡狀態。

報導說，此事在網絡上流傳後，引起網友對於該家庭「重男輕女」的質疑。

對此，女孩的父親表示，「女兒還在重症監護室PICU中進行治療，沒有精力管網絡路上的流言。大家說什麽都無所謂，現在只關心怎麽治好女兒。」作為父母，我們問心無愧，我們覺得我們所做的對得起孩子。

女孩父親說，有些家庭會把兒子看得比較重，但是我們家正好反過來。我們這邊概念就是「窮養兒子，富養女兒」，有好條件我們會先給女兒。我們不可能為了幾百元的狂犬疫苗而不捨得給女兒打。

報導稱，事情發生地蕭山區北幹街道興議村村委會工作人員表示，「他們家的女兒有14、15歲，她可能稍微（被狗）輕抓了一下，所以沒有和家長說。等到弟弟被狗咬傷了，她和家長說自己可能被狗抓過。」該工作人員又指，可能是父母以為女兒最初被抓傷的時候沒有出聲，才以為是小事。

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