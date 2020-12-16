嫦五17日回家 內蒙四子王旗準備好了

酒泉發射中心迎接嫦娥歸來的海報。(取材自我們的太空微信)

帶著2公斤月壤的嫦娥五號返回器即將結束太空 之旅，「五姑娘」預定在內蒙古中部草原的四子王旗著陸場著陸，目前已是隆冬嚴寒季節，擔負搜索任務的中國 酒泉衛星發射中心搜索回收分隊組織進行了多次貼近實戰的訓練演練，著陸場系統各項工作也已準備就緒。

光明日報報導，與載人飛船相比，嫦娥五號返回器的體積只有飛船返回艙的約1/7，著陸面積卻是載人飛船的16倍。嫦娥五號返回器著陸在四子王旗時，預計在夜間。

由於返回器目標體積小以及特殊的返回方式，讓夜間搜索的工作困難度增加。擔負搜索任務的酒泉衛星發射中心搜索回收分隊充分考慮可能出現的最覆雜情況，不斷完善方案預案，並組織進行了多次貼近實戰的訓練演練。

據酒泉衛星發射中心研究員、嫦娥五號任務著陸場區指揮部成員兼技術組組長卞韓城介紹，嫦娥五號返回器採用半彈道跳躍式返回方式，也就是俗稱的「打水漂」返回方式，這種返回方式控制的難度非常大，導致回收區的範圍也特別大。

為此，搜救人員從技術上採取了很多措施，比如將雷達的測量數據經過處理送到直升機和搜索車輛上，引導直升機和車輛搜索接近返回器，同時在直升機和搜索車輛上加裝了高功率的探照燈，協助搜索人員快速的發現目標。

報導指出，此次搜索回收是四子王旗著陸場時隔4年後再一次執行任務，區域環境發生了較大變化。為了確保直升機能夠在目標區域安全降落，地面搜救車輛能夠順利抵達，搜索回收分隊結合冰雪夜間環境進行了近30次的著陸區地形勘察，主要勘察了回收區內的一些危險地物和地貌，為各級指揮員決策提供依據。

此外，著陸場系統目前已經開展了3次夜間搜索回收專項訓練、1次積雪暗夜極寒條件搜索回收演練，一次大範圍著陸偏差和3次全系統綜合演練，搜索隊伍具備空地協同聯合搜救能力。