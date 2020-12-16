我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

嫦五17日回家 內蒙四子王旗準備好了

中國新聞組／北京16日電
酒泉發射中心迎接嫦娥歸來的海報。(取材自我們的太空微信)
酒泉發射中心迎接嫦娥歸來的海報。(取材自我們的太空微信)

帶著2公斤月壤的嫦娥五號返回器即將結束太空之旅，「五姑娘」預定在內蒙古中部草原的四子王旗著陸場著陸，目前已是隆冬嚴寒季節，擔負搜索任務的中國酒泉衛星發射中心搜索回收分隊組織進行了多次貼近實戰的訓練演練，著陸場系統各項工作也已準備就緒。

光明日報報導，與載人飛船相比，嫦娥五號返回器的體積只有飛船返回艙的約1/7，著陸面積卻是載人飛船的16倍。嫦娥五號返回器著陸在四子王旗時，預計在夜間。

由於返回器目標體積小以及特殊的返回方式，讓夜間搜索的工作困難度增加。擔負搜索任務的酒泉衛星發射中心搜索回收分隊充分考慮可能出現的最覆雜情況，不斷完善方案預案，並組織進行了多次貼近實戰的訓練演練。

據酒泉衛星發射中心研究員、嫦娥五號任務著陸場區指揮部成員兼技術組組長卞韓城介紹，嫦娥五號返回器採用半彈道跳躍式返回方式，也就是俗稱的「打水漂」返回方式，這種返回方式控制的難度非常大，導致回收區的範圍也特別大。

為此，搜救人員從技術上採取了很多措施，比如將雷達的測量數據經過處理送到直升機和搜索車輛上，引導直升機和車輛搜索接近返回器，同時在直升機和搜索車輛上加裝了高功率的探照燈，協助搜索人員快速的發現目標。

報導指出，此次搜索回收是四子王旗著陸場時隔4年後再一次執行任務，區域環境發生了較大變化。為了確保直升機能夠在目標區域安全降落，地面搜救車輛能夠順利抵達，搜索回收分隊結合冰雪夜間環境進行了近30次的著陸區地形勘察，主要勘察了回收區內的一些危險地物和地貌，為各級指揮員決策提供依據。

此外，著陸場系統目前已經開展了3次夜間搜索回收專項訓練、1次積雪暗夜極寒條件搜索回收演練，一次大範圍著陸偏差和3次全系統綜合演練，搜索隊伍具備空地協同聯合搜救能力。

內蒙古四王子旗着陸場多次進行搜索回收訓練。 (取材自我們的太空微信)
內蒙古四王子旗着陸場多次進行搜索回收訓練。 (取材自我們的太空微信)

太空 中國

上一則

保平安？ 港泛民第2大黨公民黨本月4區議員退黨

下一則

中國「10不得」新規出台 寫論文不得醜化中國

延伸閱讀

太驚悚！富商迎直升機降落 下秒遭螺旋槳削頭慘死

太驚悚！富商迎直升機降落 下秒遭螺旋槳削頭慘死
月面起飛後 嫦娥五號將做月軌無人交會對接

月面起飛後 嫦娥五號將做月軌無人交會對接
嫦娥五號帶月球土壤正飛回地球 中國首次地外天體起飛

嫦娥五號帶月球土壤正飛回地球 中國首次地外天體起飛
嫦5登月漏夜趕工 僅打包2公斤月壤避免火箭超重

嫦5登月漏夜趕工 僅打包2公斤月壤避免火箭超重

熱門新聞

寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。(美聯社)

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

2020-12-08 10:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底