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中國「10不得」新規出台 寫論文不得醜化中國

中國新聞組／北京16日電
中國教育部出招整治高校哲學社科研究評價中「唯論文」現象，為學術研究評價畫出「十不得」底線。圖為研究所畢業生在創意畢業證書背景板後排隊留影。(取材自中新網)
中國教育部出招整治高校哲學社科研究評價中「唯論文」現象，為學術研究評價畫出「十不得」底線。圖為研究所畢業生在創意畢業證書背景板後排隊留影。(取材自中新網)

中國教育部官網15日發布一項新政策，要求各大專院校要深刻認識「唯論文」現象的系統性危害，加強教育系統黨的政治建設。這項新政策並提出發表論文10個「不得」的底線要求，包括：不得過分依賴國際數據和期刊；不得為追求國際發表而刻意矮化醜化中國、損害國家主權安全發展利益。

教育部15日發布的「關於破除高校哲學社會科學研究評價中『唯論文』不良導向的若干意見」提出，「要加強黨的全面領導，堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度，深入學習貫徹習近平總書記關於教育的重要論述和關於哲學社會科學工作的重要論述」，「引導高校哲學社會科學工作者把論文寫在祖國大地上」，努力成為「黨執政的堅定支持者」。

「意見」並對大專院校發表社會科學論文明確提出10個「不得」的底線要求：

一、不得簡單以刊物、頭銜、榮譽、資歷等判斷論文質量，防止「以刊評文」、「以刊代評」、「以人評文」。

二、不得過分依賴國際數據和期刊，防止國際期刊論文至上。

三、不得為追求國際發表而刻意矮化醜化中國、損害國家主權安全發展利益。

四、不得將SSCI、CSSCI等論文收錄數、引用率和影響因子等指標與資源分配、物質獎勵、績效工資等簡單掛鉤，防止高額獎勵論文。

五、不得將SSCI、CSSCI等論文收錄數作為導師崗位選聘、人才計畫申報評審的唯一指標。

六、不得把SSCI、CSSCI等論文收錄數作為教師招聘、職務（職稱）評聘、人才引進的前置條件和直接依據。

七、不得將在學術期刊上發表論文作為學位授予的唯一標準。

八、不得將學歷、職稱等作為在教育系統學術期刊發表論文的限制性條件。

九、不得多頭評價、重複評價，嚴格控制涉及論文的評價活動數量和頻次。

十、不得盲目採信、引用和宣傳各類機構發布的排行榜，不過度依賴以論文發表情況為主要衡量指標的排行性評價。

教育部並要求，落實高校在學術評價中的主體地位和自主權，正確看待SSCI、CSSCI等相關引文索引的作用與功能。各地各高校要針對10個「不得」組織「唯論文」問題專項整治，開展學風教育和警示活動，對落實不力、問題嚴重的單位，將予以嚴肅處理。

SSCI全稱為Social Science Citation Index（社會科學引文索引），由美國科學資訊研究所 （Institute for Scientific Information）創建，因有嚴謹的收錄標準，論文若能被收錄普遍被學界視為具一定水準。因此，長久以來論文是否被SSCI收錄，在各國都被教育與學術機構或政府機關作為學術評鑑的標準。

CSSCI全稱是Chinese Social Science Citation Index（中文社會科學引文索引），由南京大學中國社會科學研究評價中心開發，收錄世界中文人文科學、社會科學主要學術期刊，包括中國和海外出版的期刊。

教育部 中國 美國

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