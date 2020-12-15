中國反壟斷 開鍘阿里騰訊順豐 各罰50萬元

中共高層上周提出要反壟斷和防止資本無序擴張，14日立即對阿里、騰訊、順豐開鍘。圖為阿里巴巴杭州總部。（路透）

中國 國家市場監管總局14日對阿里、騰訊、順豐三巨頭祭出反壟斷法，分別對阿里巴巴投資 公司收購銀泰商業股權、騰訊旗下的閱文集團收購新麗傳媒股權、順豐旗下的豐巢網絡收購中郵智遞股權等三起，以「未申報經營者集中」，分別處以人民幣 50萬元（約7.6萬美元）罰款。

中國國家市場監管總局並點名下一個審查的是虎牙鬥魚直播平台合併案。有分析認為，這是中國政府向大企業發出的警告，揮刀平台經濟，互聯網企業在報告交易之前不應採取「觀望」態度，政府將加強互聯網領域反壟斷監管的信號。

12月14日，阿里巴巴、騰訊、閱文股價下跌均超過2%。

中共中央政治局會議上周才表態要強化反壟斷和防止資本無序擴張後，官方就出手反壟斷，中國國家市場監管總局反壟斷局強調，互聯網業不是反壟斷法外之地。

打著科技創新名號，互聯網企業被指在平台經濟開疆闢土，無往不利。最近中國風行的「社區團購」，正是互聯網巨頭憑龐大的資金實力，透過巨額補貼，讓菜價遠低於市場價，甚至成本價，吸引老百姓加入。

然而，互聯網巨頭伸手跨進菜市場，不是為了讓老百姓享受到更低菜價，而是為占據市場，等到壟斷市場後，就會漲價。新京報報導，平台經濟早已經在不知不覺間滲透壟斷行為，而排除、限制市場競爭的行為，或是巨頭企業的合併後，對市場單邊或協調提高價格，都被認定為壟斷。

儘管三案各自處罰人民幣50萬元，對巨頭而言只是九牛一毛，不過，這已是2008年8月1日實施的反壟斷法相關罰則的最高金額。開罰後第一時間，阿里、順豐等立即回應，將按照要求進行整改。路透引用北京清華大學國家戰略研究院一位研究人員的觀點稱，國家監管機構現在從最簡單、爭議最少的案例開始，是發出加強執法信號最快方式。

阿里被反壟斷法盯上已經不是第一次，螞蟻集團11月初上市前被喊停的原因中，就傳出是藉科技創新壟斷。這次遭反壟斷法開罰的阿里巴巴投資公司是阿里巴巴集團進行投資併購主要實體，閱文是騰訊的控股子公司，豐巢網絡是順豐的關聯公司。