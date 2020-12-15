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張汝京掛名 傳廣州海芯12吋晶圓廠停擺

記者賴錦宏／綜合報導
中芯國際創辦人張汝京。（取材自今日頭條網）
中芯國際創辦人張汝京。（取材自今日頭條網）

近日有業內消息指出，中芯國際創辦人張汝京曾參與動土儀式的廣州海芯半導體計畫，其新建12吋晶圓廠在動工後數月就已停擺，目前原因仍不清楚。

據科技新報披露，目前依廣州政府資料顯示，此計畫要求建立半導體IDM產線，包括8吋、12吋晶圓廠及相關晶片生產線，規模相當大，最後由數家地產開發及半導體公司聯合標下，並為此於今年3月設立海芯集成公司，註冊資本額10億人民幣（約1.52億美元）。

若依計畫，海芯集成將形成年產8吋晶圓42萬片及12吋晶圓8萬片的產能，主要產品將包括功率器件、MOSFET、IGBT、微機電及單片機等，將成為廣州的半導體重鎮。而被稱為中國半導體教父的張汝京，更親自參與奠基儀式，所以也有輿論猜測這是其新業務，甚至傳出將放棄青島芯恩的消息。

不過張汝京曾回應稱，自己只是掛名，海芯集成是由原摩托羅拉中國區總經理，現任隨銳集團聯席董事長陳永正所發起，否認主導該計畫。當然有部分人還是不太相信，因為該計畫要求核心技術團隊須具備實現40奈米甚至是28奈米製程晶片產品的技術能力，具有建設及運營不少於5座知名半導體工廠的經驗，這條件幾乎就是為了張汝京量身打造的，在中國也很難找到如此人選。

該計畫還要求工廠必須在18個月內建成並投產，不過若真如張汝京所說只是掛名顧問不參與實際營運，那麼在動工 9個月後出現問題，似乎也不意外。雖然媒體對於海芯集成這麼快就出現問題感到驚訝，但也表示近期中國半導體投資爛尾案太多，見怪不怪了。

目前，海芯集成尚未正式回應。但若如此高規格的半導體明星計畫真的爛尾，恐怕會繼續打擊中國晶片國造的士氣，後續值得觀察。

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