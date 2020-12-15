鍾南山為自己塑像揭幕 網：李文亮才應立碑

中國工程院院士鍾南山回到母校華南師範大學附屬中學，為鍾南山塑像揭幕。（取材自羊城晚報）

中國 工程院院士鍾南山 日前回母校為自己的塑像揭幕引起爭議。有人認為，活著就塑像立碑，有違中國傳統。有人認為，李文亮才應該立碑，批評鍾南山以科學家之名帶貨。

法廣報導，鍾南山半身雕塑位於華南師範大學附屬中學奧校樓前廣場，整個高度超過兩米。塑像中的鍾南山戴著眼鏡注視遠方，脖子上掛著聽診器。

新冠疫情 爆發初期，中國被指隱瞞疫情，鍾南山在1月20日，即在官方認定的疫情爆發三周後，說出了人傳人這一事實。8月11日，宣布中國抗疫全面勝利的習近平授予他和另外三人共和國勳章和「人民英雄」稱號，他佩戴的大金鏈上懸掛的勳章萬人矚目。

後來，有人批評鍾南山「帶貨」，本月初，他應邀出席國際燕窩博覽會，之前他曾表示，使用「白雲山複方板藍根顆粒」對抑制新冠肺炎病毒有效，他還為飽受爭議的中藥「蓮花清瘟」背書，受到中國輿論批評。

據報導，這一次鍾南山親自為自己的塑像揭幕，引起的批評更多。批評的主要有兩種觀點，許多人把武漢醫生「吹哨人」李文亮與鍾南山對比，認為前者為抗疫而死，可歌可泣，卻至今都未能立碑紀念；另外的看法就是認為中國傳統上不給活人立碑塑像，更沒有親自為自己的塑像揭幕這等事情。

有的人則認為鍾南山院士雖然爭議不少，但他在非典和新冠疫情中發揮了很大作用，立一個塑像也說得過去，而且，過去給活人立塑像的不是沒有。但有人認為鍾南山親自為鍾南山塑像揭幕，可笑。有的諷刺得很辛辣：是的，活人立碑立塑的有，近有毛澤東，在他生前，塑像立遍中國大街小巷，身後，除個別地點，塑像基本被拆除了。遠有明代的魏忠賢……。

報導稱，作家高伐林發推說，你可以戴金鏈子，也可以給銅像揭幕，但不能戴著金鏈子給銅像揭幕！你可以當院士，也可以帶貨，但不能打著院士的招牌帶貨！柏楊有句名言：「中國人，到了榮華富貴這個層面，就再也上不去了。」--不是上不去了，是下不來了。