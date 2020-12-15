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接連拿阿里試刀 防馬雲操縱輿論？

中國新聞組／北京15日電

繼螞蟻集團上市案被緊急叫停後，阿里巴巴禍不單行，昨天又被反壟斷法開鍘試刀，罰款數目雖然不算「巨大」，但信號強烈。

法廣報導，馬雲的螞蟻集團上市被叫停不久，習近平11月份去民營企業眾多的江蘇要求民企學習張騫「產業報國」，把報國與「愛國」掛鉤。中共中央辦公廳更早些時候印發意見要求民營企業家「堅定不移聽黨話，跟黨走，做政治上的明白人」。

分析人士指出，這裡發出的一連串信號很清楚，如果還不明白，如果不願做張騫，中共就會推出強硬政策。讓民營企業家被迫就範。11月19日，中宣部副部長徐麟強硬表態，「堅決防範資本操縱輿論的風險」。

報導稱，中宣部頭目所謂「堅決防範資本操縱輿論的風險」也被指其矛頭指向阿里巴巴和騰訊等網路公司，阿里巴巴近年廣泛投資媒體和社交網路，包括社交軟件陌陌、新浪微博、自媒體輿論平台虎嗅、京華時報母公司文化中國傳媒集團、優酷土豆、光線傳媒、36kr、四川日報集團、芒果TV以及香港英文報紙南華早報等等，據指出，從2012年到2015年，阿里巴巴以各種方式投資入股的媒體多達20多家。

不過，要說馬雲的公司「操縱輿論」實在誇張，中國媒體或者互聯網都在中共嚴密控制之下，除非中宣部網信辦要把社交網路偶爾的漏網之魚算在馬雲的帳上。

分析指當局拿阿里、騰訊開刀，一方面是為了預防習近平一年來不斷強調的「金融風險」，一方面顯示當局對民企的管控會更加嚴厲。

馬雲 中共 投資

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