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鳳凰古城商家只租衣禁自拍 「你的相機不行，我的一萬三」

記者賴錦宏／綜合報導
有遊客到鳳凰古城內遊玩時租了當地的少數民族服裝，欲自拍卻被阻止，圖為遊客不滿與店家爭執中。（視頻截圖）
有遊客到鳳凰古城內遊玩時租了當地的少數民族服裝，欲自拍卻被阻止，圖為遊客不滿與店家爭執中。（視頻截圖）

湖南湘西出現霸王拍照條款。有遊客近日在鳳凰古城內遊玩時租了當地的少數民族服裝，欲拍照留念，租完後卻被告之不允許自己拍照，只能付費讓商家拍照，商家聲稱，「你的相機不行，我的一萬三。」遊客質疑稱這是霸王條款、強制性消費，遊客租衣服就是為了自己拍照的。

鳳凰縣文化和旅遊局隔天回應稱，以前從來沒有出現這種情況，屬於個別例子，目前正在組織相關部門嚴厲打擊。

據人民日報微博，12月13日，湖南湘西。遊客在鳳凰古城內遊玩時租當地特色服裝，租完後卻被告之不允許自己拍照，只能讓商家拍照。14日，鳳凰縣文化和旅遊局回應稱，目前正在聯合相關部門嚴厲打擊，以前從來沒有出現這種情況。

而商家回應稱，遊客脫了衣服可以自拍，穿了就不成。而且稱遊客自備的相機效果不行，商家的相機1萬3000元人民幣（約1983.5美元）買的，意指這樣拍出來的效果才會好。

網友留言：「非得有人投訴你們才行動，是真不知道還是裝胡塗」、「再這麼搞下去就沒人去了，本來疫情出門的人就少了，再這樣別說拍照了，租衣服都沒人租」、「就是強制消費。這種行為敗壞景區名聲……影響遊園心情」、「無論鳳凰變得多好，我堅決不去。印象太差了。」

鳳凰古城是中國歷史文化名城，國家4A級景區，曾被紐西蘭著名作家路易艾黎稱讚為中國最美麗的小城；但從2013年開始收取門票後就被人杯葛與抵制，雖然2016年又取消門票，但過度商業化、天價停車費等，仍舊爭議不斷，被套路過，踩過坑的遊客不在少數，負面評價滿天飛。

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