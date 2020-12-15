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流浪翁手繪鈔票買麵 暖心店主收7年不揭穿

中國新聞組／北京15日電
老闆說，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有一張的圖案是重複的。（影片截圖）
老闆說，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有一張的圖案是重複的。（影片截圖）

浙江溫州市一名流浪老翁7年來每天帶其手繪的鈔票，到一家麵店買麵，暖心店主夫婦知道老翁生活艱難，多年來一直沒揭穿他用假鈔，照常收下鈔票並售予食物。事件曝光後網民大讚老闆夫婦的善舉，而他們則謙虛表示照顧流浪伯伯是份內事。

網傳視頻顯示，一名衣衫襤褸的老翁到麵店買麵，但他所付的鈔票竟是人手繪畫的，大小與紙幣相似的白紙上，以顏色筆畫上數字及仔細的圖案，與人民幣外觀截然不同。雖然他所交付的並非真鈔，但店主夫婦欣然接受，並將食物遞給老翁，老翁收下食物後滿足地離開。

香港01報導，麵店老闆夫婦接受訪問時表示，片中的流浪伯伯其實是他們的「忠實顧客」，每日也會到他們的店買麵，風雨不改至今已有7年，甚至他們2次搬店，伯伯也有辦法得知，首天開張便到店「光顧」。

老闆說，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有...
老闆說，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有一張的圖案是重複的。（影片截圖）

老闆說，每逢伯伯沒錢，便會以手繪的紙鈔買麵，「不管他有沒有錢，我老婆都給他東西吃，照顧一下流浪老人是我們應該的」。他續指，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有一張的圖案是重複的，甚至寫有「中國人民銀行」幾個大字，讓他們認為「流浪漢看起來是有文化的，他應該也是個有故事的人」，因此一直以來也沒有揭穿伯伯，甚至每次也笑着收下「鈔票」。

事件曝光後，不少網民也大讚麵店老闆夫婦「積德行善必有好報」、「老闆夫妻都是好人」、「施捨吃食，不是要錢就行」丶「整整7年，多少人能堅持善行這麼久」等。不過也有人持相反意見，認為老翁不應以這方法依賴他人生活，「這不是善良，你反而害了他，自然界優勝劣汰，他有手有腳卻不工作」。

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