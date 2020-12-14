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黑龍江喊禁建500米「摩天樓」 網民：誰會去那建這麼高樓？

中國新聞組／北京14日電
黑龍江省禁建500米以上「摩天樓」。圖為中國目前最高樓「上海中心大廈」。（取材自百度百科）
黑龍江省禁建500米以上「摩天樓」。圖為中國目前最高樓「上海中心大廈」。（取材自百度百科）

中國不再搶建世界第一高了！有關當局嚴格限制各地盲目規畫建設超高層「摩天樓」，並明定一般不得新建「500公尺以上建築」，為防止出現「貪大、媚洋、求怪」等建築亂象，黑龍江省也嚴格限制盲目規畫建設超高層「摩天樓」，要求不得新建高度500米以上建築。多數網民對此表示贊同，不過也有網民笑稱，「誰會去黑龍江建這麼高樓？」

新華社報導，黑龍江省住建廳、黑龍江省發改委近日聯合下發《關於切實加強城市與建築風貌管理工作的通知》，對高層建築進行分類、分區域管理，打造城市錯落有致的天際線。其中，不得新建高度500米以上建築；新建100米以上建築應充分論證、集中布局，與城市設計相協調，與消防救援能力相匹配；中小城市要嚴格控制新建超高層建築，縣城住宅要以多層或小高層為主。

對於黑龍江禁建500米以上摩天樓，網民議論紛紛，有網民表示贊同，「真的不要再貪大，媚洋，求怪了」；也有人說，估計以後會有不少499米以內的摩天樓。

全球最高的摩天樓是杜拜的哈里發塔，樓高828公尺。目前中國第一高樓是上海中心大廈，樓高632公尺。此前，多地盲目搶建摩天大樓，卻相繼爆發資金、施工等問題因而停擺淪為「爛尾樓」。

為治理「貪大、媚洋、求怪」等建築亂象，中國住房和城鄉建設部、國家發展改革委員會今年4月聯合下發「關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知」並公布。通知明定，嚴格限制各地盲目規劃建設超高層「摩天樓」，一般不得新建500公尺以上建築，各地因特殊情況確需建設的，應進行消防、抗震、節能等專項論證和嚴格審查，審查通過的還需上報住房和城鄉建設部、國家發展改革委覆核，未通過論證、審查或覆核的不得建設。

中國此前搶建第一高樓可謂前仆後繼。中國遠大集團2013年在長沙市舉行奠基典禮，宣稱要蓋比哈里發塔還高10公尺的「天空城市」，結果到現在沒見影子，基地還淪為養魚池塘。

2014年，蘇州動工建設結構高度達598公尺的中南中心，連上「塔冠」最高可達729公尺，企圖躍為中國第一高樓、世界第二高樓，但隔年就傳出資金等問題停擺迄今。

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