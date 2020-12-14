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往對方下體飛踢…小足球員使出「絕」招遭禁賽 網讚好

中國新聞組／北京14日電
2020年浙江省青少年足球（男子U14組）冠軍賽上，杭州隊與寧波隊正面交鋒。一名寧波隊小球員在後場護球，杭州隊的8號小球員向他做出了一個飛踹動作，這正是令行業所不齒的「斷子絕孫腳」。（視頻截圖）
2020年浙江省青少年足球（男子U14組）冠軍賽上，杭州隊與寧波隊正面交鋒。一名寧波隊小球員在後場護球，杭州隊的8號小球員向他做出了一個飛踹動作，這正是令行業所不齒的「斷子絕孫腳」。（視頻截圖）

浙江省青少年足球（男子U14組）冠軍賽日前開打，在杭州隊對戰寧波隊的這場比賽中，一名不滿14歲的球員竟使出令足球界所不齒的「斷子絕孫腳」，隨後浙江足協對該名球員做出禁賽一年的處罰，而此事也在網路上發酵，因發各界議論。

縱相新聞報導，在日前的2020年浙江省青少年足球冠軍賽中，比賽進入補時階段時，寧波隊以1比0領先。一名寧波隊球員在後場護球，杭州隊的8號球員朝前者的「重要部位」飛踢，使對方倒地、摀著肚子掙扎。而對於杭州隊球員的暴力動作，裁判僅出示黃牌，後來發現球員已有黃牌在身，才兩黃並一紅罰下。

來源：秒拍短视频YouTube

隨後，浙江省足協公開就此事回應稱，涉事球員爭搶球時沒有收腳，該動作屬於暴力行為。對該球員予以停賽一年，並取消2020年足球等級運動員評定資格。同時對杭州隊領隊、主教練予以通報批評。

重出江湖的少年版「斷子絕孫腳」登上熱搜，對於浙江足協的處罰，網友們也有著各類不同的意見。有網友認為，一年處罰過重，「對於年輕人應該以教育為主，中超這樣的判罰也不會禁賽一年」，也有網友表示，「一年處罰過輕了，年輕尚且如此？長大如何是好」、「趁他還年輕，趕緊禁賽！」

有評論指出，從「年輕人」犯錯後的若無其事走下場來看，這儼然是一個體系性的問題：暴力發生後的第一時間，沒有裁判員的準確判罰，只有黃牌；沒有教練員的訓斥，只有漠視；甚至作為一個省級的重要賽事，第一時間場內都沒看到及時的醫療服務。

而賽後各級組織「息事寧人」的作風，竟然也差點蓋過了「嚴厲追責」的聲音，若不是網絡的力量，這一事件恐怕也就過去了。

評論指出，發展青少年足球的同時，也須將配套做足，除了足球場等硬體設施，更重要的還有專業教練、賽事服務甚至還有德育教育這樣的「軟體基礎」；青少年足球成體系、有關注、能管理，才能讓孩子們感受到足球的魅力，而不是讓「斷子絕孫腳」浸染「少年的你」。

足球 教育

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