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浪貓絕育車開進上海 居民嘆：以後老鼠會變多

中國新聞組／北京14日電
手術進行中，董阿姨觀察車內情況。（取材自澎湃新聞）
手術進行中，董阿姨觀察車內情況。（取材自澎湃新聞）

日前，上海首輛社區流浪貓「移動絕育手術車」開進浦東周家渡街道公共綠地，希望可以有效控制流浪貓族群。然而，當地居民卻對流浪貓絕育有不同觀點，就有網友表示，「要是流浪貓都絕育了，以後街道的老鼠會變多！」

澎湃新聞報導，車身上標示著「社區流浪動物TNR醫療車」的移動絕育手術車，日前開進浦東社區，當地「愛心媽媽」董阿姨便帶了四隻流浪貓去做絕育手術。董阿姨說，如果沒有這次為流浪貓免費絕育的機會，她和社區居民只能自掏腰包。據她了解，一些愛貓人士自己抓貓做絕育，手術費、車費開支不小，靠居民自發不是個長遠的辦法。

獸醫志工張昕介紹，上海不少社區有愛心志工，他們在填寫TNR（捕捉、絕育、釋放）申請表後，獸醫志工團隊會根據情況，定期安排絕育手術。

據報導，流浪貓打鬥、發情期嚎叫等問題時常出現，這讓一些社區居民對流浪貓的存在持不同觀點。周家渡慧育公益志工沈培平指出，據其過往觀察，受衛生之擾，低樓層住戶對流浪貓可能有更多反對意見，不少高樓層住戶則支持流浪貓在小區生活，因為有貓在，老鼠也少了。

網路上對於流浪貓絕育手術車也有不同聲音，有網友認為這是個好消息，「城市的文明程度，不在於高樓大廈的多少，而在於人性關懷的溫度」；但也有人說，「還是不夠，最好的辦法就是捕殺」、「這要是流浪貓都絕育了，寵物貓又不會抓老鼠，以後街道的老鼠會多啊！」

上海市志願服務公益基金會副秘書長周敏介紹，「上海市文明養寵三年行動」上月28日啟動，首輛社區流浪貓移動絕育手術車發布。她希望，明年能在上海募集到更多的絕育車。目前，絕育手術費、藥品費用等由上海市志願服務公益基金會文明養寵專項基金支出。

絕育車內部。（取材自澎湃新聞）
絕育車內部。（取材自澎湃新聞）
等待進行絕育手術的貓咪。（取材自觀察者網）
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