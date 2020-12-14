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運用氧化銅無紡布…安徽合肥高科技口罩 可重複用60次

中國新聞組／北京14日電
安徽合肥投產新冠病毒滅活口罩，可重複使用60次。(取材自中新網)
安徽合肥投產新冠病毒滅活口罩，可重複使用60次。(取材自中新網)

全球口罩供不求，近日安徽合肥投產一款新冠病毒滅活口罩，在全球率先將氧化銅無紡布運用到防護口罩，可重複使用60次，引發關注。 

中新網報導，從安徽盒子健康科技有限公司的生產車間看到，這款高科技口罩與普通口罩從外形上並無區別，唯一的區別在於橙紅色的顏色，而這主要是因為其材料中含有具有滅菌功能的活性金屬銅離子。

它的原理主要是氧化銅離子從無紡布裡邊，在它空氣中對附著的細菌或者病毒進行殺滅。一個口罩可以反複使用60次。

香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室出具的測試報告中顯示，含氧化銅聚丙烯紡粘非織造布材料對各滴度的新冠病毒都有明顯的滅活作用。

該公司團隊在今年4月份開始新冠病毒滅活口罩的設計研發，通過與國外科研團隊合作，在全球率先將氧化銅無紡布運用到防護口罩中來。在半年多的時間裡，該公司迅速建設了生產基地，並取得了國內外上市所需的各項檢驗與註冊。目前，該公司是合肥市日產能最大的高端口罩生產企業，已接到國內外2.5億個口罩訂單，生產排期在兩個月以上，訂單成交價預計達15億元人民幣以上。

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