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成都隔離亂象…女子「翻牆」被逮 工廠「畫地」為牢

中國新聞組／北京14日電
成都一間工廠給員工「畫格子」，以保持距離。(取材自鳳凰網)
成都一間工廠給員工「畫格子」，以保持距離。(取材自鳳凰網)

入冬以來疫情更趨嚴峻，搞得人心不淡定，四川成都郫都區一封閉小區，一女子不聽勸阻，強行翻越隔離圍欄試圖離開小區。此外，四川成都一間工廠，從疫情爆發以來就給員工「畫格子」隔離，也引起網友熱議。

南方都市報報導，視頻顯示，該女子不積極配合隔離，拿著行李翻過隔離牆，有市民阻攔並斥責她：「疫情這麼嚴重還鬧，口罩也不戴。」

該女子則大聲辱罵市民及疫情防控人員，自稱：「我又沒有新冠病毒，憑什麼要隔離。」現場民警勸說無果後，將其制服並帶走。

另據封面新聞報導，事發地為犀池五街，因疫情防控需要，設置了隔離護欄，目前該女子已重新送回犀池五街，並單獨安置在一旅館房間。

網友認為，疫情特殊時期，大家應該要配合防控，真有困難也需要溝通解決。還有部分網友猜測，女子作出過激舉動或許與工作有關，「建議了解一下她不顧一切要出去的原因」。

此外，四川成都崇州市一家工廠，給員工各自在地面畫分格子，使員工保持安全距離。鳳凰網報導，畫面中，員工一人一格，秩序井然。對此，廠裡工作人員表示，格子都是固定的，自從過年疫情後，一直都這樣預防，廠裡面都是有準備的。

對工廠給員工畫格子隔離，網友議論紛紛，有人贊成：「這個也挺好的，保持距離，蹲著是做什麼工作的？」、「有隔離措施被罵，沒有隔離措施更被罵只會榨取價值不重視員工的命」、「確實也是辦法，比一窩蜂強」；但也有人批評「畫地為牢，沒半點自由」、「這是不把人當人吧，尊嚴何在？」

成都郫都區一封閉小區，一女子不聽勸阻，強行翻越隔離圍欄試圖離開小區。（視頻截圖...
成都郫都區一封閉小區，一女子不聽勸阻，強行翻越隔離圍欄試圖離開小區。（視頻截圖）

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