中國本月已6地爆本土病例 院士李蘭娟：防反彈
新冠疫情日趨嚴峻，12月以來已有6地出現本土病例。黑龍江省綏芬河、東寧兩地已按戰時狀態要求防控部署，社區封閉學校停課；三亞發現兩名遊客為無症狀感染者密接者，旅行團成員等43人被隔離；在北京，一名60歲香港籍男子確診，已轉入地壇醫院治療。中國工程院院士李蘭娟提醒，秋冬季疫情防控要注意「外防輸入、內防反彈」，防範境外人員入境的隔離和境外受污染的食品通過冷鏈輸入。
據官方通報，昨新增確診病例16例，其中境外移入病例14例（上海7例，四川3例，北京1例，內蒙古1例，浙江1例，廣東1例），本土病例2例（均在黑龍江）。
進入12月份以來，已有新疆吐魯番市、內蒙古滿洲里市、黑龍江省東寧市、黑龍江省綏芬河市、四川省成都市、山東省膠州市6地先後出現本土確診或無症狀感染者。
•學校停課 市民「三不聚」
香港文匯報報導，牡丹江市衞健委通報，截至13日12時，綏芬河市和東寧市現有確診病例6例（綏芬河4例、東寧2例）、無症狀感染者2例，綏芬河市確診病例包括兩名4歲及6歲的男童，該全中風險地區由此前一處上升為三處。兩地已經按戰時狀態要求防控部署，嚴格控制人員出入，非必要不出城；對小區（村屯）實施嚴格封閉式管理，只留一個出口，實行24小時值班值守制；要求嚴格執行「三不聚（不聚會、不聚餐、不聚集）」。
據海南省三亞市疫情防控指揮部通報，入住三亞市某酒店的兩名遊客為新冠肺炎無症狀感染者的密切接觸者。經核實，兩人為共同來海南旅遊的同伴，12月9日17時5分由西安咸陽機場飛往海口，出發前在機場與1名新冠肺炎無症狀感染者有同一餐廳用餐史，確認為新冠肺炎無症狀感染者的密切接觸者。
有關部門第一時間將兩人及其43位密接者轉運到集中留觀酒店實施管控，並進行核酸檢測，同時對其在三亞市的活動場所進行消毒，目前45人核酸檢測均為陰性。
此外，北京市疾控中心副主任龐星火通報，某60歲香港籍男子11日在京診斷為新冠肺炎確診病例，12日由120負壓救護車轉入地壇醫院。
澎湃新聞報導，12月份以來，已有新疆吐魯番市、內蒙古滿洲里市、黑龍江東寧市及綏芬河市、四川省成都市、山東膠州市6地先後出現本土確診或無症狀感染者。中國工程院院士、浙江大學傳染病診治國家重點實驗室教授李蘭娟13日在湖南省衡陽市出席2020年大數據科技傳播與應用高峰論壇期間表示，常態化防控背景下秋冬季新冠疫情防控要注意「外防輸入、內防反彈」，重點關注境外人員入境的隔離和境外受污染的食品通過冷鏈輸入。
上一則
那斯達克回應制裁 將踢走中芯等4中企
下一則
FB留言