中國本月已6地爆本土病例 院士李蘭娟：防反彈

疫情嚴峻，黑龍江綏芬河進入戰時狀態，社區封閉、學校停課。(取材自澎湃新聞)

新冠疫情 日趨嚴峻，12月以來已有6地出現本土病例。黑龍江省綏芬河、東寧兩地已按戰時狀態要求防控部署，社區封閉學校停課；三亞發現兩名遊客為無症狀感染者密接者，旅行團成員等43人被隔離；在北京 ，一名60歲香港籍男子確診，已轉入地壇醫院治療。中國工程院院士李蘭娟提醒，秋冬季疫情防控要注意「外防輸入、內防反彈」，防範境外人員入境的隔離和境外受污染的食品通過冷鏈輸入。

據官方通報，昨新增確診病例16例，其中境外移入病例14例（上海7例，四川3例，北京1例，內蒙古1例，浙江1例，廣東1例），本土病例2例（均在黑龍江）。

進入12月份以來，已有新疆吐魯番市、內蒙古滿洲里市、黑龍江省東寧市、黑龍江省綏芬河市、四川省成都市、山東省膠州市6地先後出現本土確診或無症狀感染者。

•學校停課 市民「三不聚」

香港文匯報報導，牡丹江市衞健委通報，截至13日12時，綏芬河市和東寧市現有確診病例6例（綏芬河4例、東寧2例）、無症狀感染者2例，綏芬河市確診病例包括兩名4歲及6歲的男童，該全中風險地區由此前一處上升為三處。兩地已經按戰時狀態要求防控部署，嚴格控制人員出入，非必要不出城；對小區（村屯）實施嚴格封閉式管理，只留一個出口，實行24小時值班值守制；要求嚴格執行「三不聚（不聚會、不聚餐、不聚集）」。

據海南省三亞市疫情防控指揮部通報，入住三亞市某酒店的兩名遊客為新冠肺炎 無症狀感染者的密切接觸者。經核實，兩人為共同來海南旅遊的同伴，12月9日17時5分由西安咸陽機場飛往海口，出發前在機場與1名新冠肺炎無症狀感染者有同一餐廳用餐史，確認為新冠肺炎無症狀感染者的密切接觸者。

有關部門第一時間將兩人及其43位密接者轉運到集中留觀酒店實施管控，並進行核酸檢測，同時對其在三亞市的活動場所進行消毒，目前45人核酸檢測均為陰性。

此外，北京市疾控中心副主任龐星火通報，某60歲香港籍男子11日在京診斷為新冠肺炎確診病例，12日由120負壓救護車轉入地壇醫院。

澎湃新聞報導，12月份以來，已有新疆吐魯番市、內蒙古滿洲里市、黑龍江東寧市及綏芬河市、四川省成都市、山東膠州市6地先後出現本土確診或無症狀感染者。中國工程院院士、浙江大學傳染病診治國家重點實驗室教授李蘭娟13日在湖南省衡陽市出席2020年大數據科技傳播與應用高峰論壇期間表示，常態化防控背景下秋冬季新冠疫情防控要注意「外防輸入、內防反彈」，重點關注境外人員入境的隔離和境外受污染的食品通過冷鏈輸入。