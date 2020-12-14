養上億條蚯蚓…西昌「蚯蚓女孩」年收入數百萬人民幣

手捧蚯蚓的羅景楊。（取材自紅星新聞）

四川省西昌市高草回族鄉一名叫羅景楊的女大學生近日在網上暴紅，她大學畢業不久即辭職回鄉創業，建立一座「蚯蚓工廠」，養殖了上億條蚯蚓，大家都叫她「蚯蚓女孩」。

紅星新聞報導，20多歲的羅景楊是涼山州德昌縣人，大學畢業後在成都從事美容行業，月薪過萬（人民幣 ，下同）。2018年，她放棄了安逸的生活，辭掉成都工作回到家鄉涼山，選擇在西昌市高草回族鄉養殖蚯蚓創業。

羅景楊說，回鄉養蚯蚓創業，主要是受家人影響。2014年，羅景楊一家人在德昌縣種了300多畝枇杷，預計四年能豐產盈利。但到了2018年，枇杷樹上結的果子不僅產量少，而且口感差。追根溯源，是土壤常年使用化肥導致土壤板結的問題。

一家人辛苦四年卻虧損了300萬元。羅景楊為助家裡走出困境，她在網上查閱資料，興起養蚯蚓生產蚯蚓糞改良土壤的念頭。

在家人支持下，羅景楊找到合作人成立公司，在西昌高草鄉租用了104.5畝土地，開始了創業路。

羅景楊起初和表姊跑了幾個省，購回第一批價值20多萬元的蚯蚓苗，興沖沖地投入養殖，卻沒想到一夜之間全部死光。「我們把糞便、秸稈混合泥土後，就把蚯蚓放進去了，後來才知道第一步就錯了。因為這些東西混合後會產生高溫 ，蚯蚓是很脆弱的，受不了高溫就死了。」

經過請教專家、不斷試驗和改良，羅景楊自家枇杷樹的生長情況明顯好轉，果子產量明顯提高，口感也很好。

羅景楊表示，「蚯蚓工廠」主要原料來自農村禁止焚燒的秸稈、城區的園林修剪的樹枝、發糞池的人蓄糞便、自來水公司污泥等，「邛海瀘山景區的枯枝雜草、水葫蘆、水花生等有害植物，景區不好處理，都拉到我們這裡，我們加工後變廢為寶」。目前，公司用蚯蚓已經處理各種糞便3萬噸，園林綠化樹枝秸稈2萬噸，年創收數百萬元，實現生物資源循環利用。

「蚯蚓的胃口很好也很大，能吃掉它們體重一二十倍的東西，養殖床要保持疏鬆透氣，每隔一段時間就要用機器鬆土，不然蚯蚓可能出現死亡。」站在蚯蚓養殖床旁，羅景楊說，養殖床開始有80厘米高，蚯蚓要吃掉一半的高度，「它們幾個月走完一生，這裡大約有上億條蚯蚓，每天要吃掉上百噸『垃圾』。」

目前，蚯蚓生產出的蚯蚓糞已用於石榴、藍莓、葡萄、辣椒等農作物種植。

另外，報導指出，經常有人問羅景楊「與糞便、蚯蚓這些東西打交道，不怕髒不怕累啊？」羅景楊表示，雖然創業很辛苦，只要自己用心付出了，所經歷的髒累苦都會成為一輩子的財富。