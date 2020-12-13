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醫院一旁竟是「太平路」… 西安居民喊不吉利要改名

中國新聞組／上海14日電
陝西省中醫院旁邊有條太平路，居民投訴要改名。（取材自百度百科）
陝西省中醫院旁邊有條太平路，居民投訴要改名。（取材自百度百科）

陝西西安市西咸新區日前收到一則建議，希望新區裡一條道路改名。這條道路叫做「太平路」，光看名字沒什麼大問題，但是太平路位於陝西省中醫院旁，總讓人聯想到「太平間」這樣不吉利的感覺。對此，西咸新區從善如流，為響應營商環境建設要求，「太平路」將納入命名變更計畫。

澎湃新聞報導，太平路位於西咸新區灃東新城，是一條南北路。在徵和六路與太平路交叉口是正在建設的陝西省中醫院。太平路西側是中醫院，東邊是各種小區、自貿產業園區。

有網友日前在人民網領導留言板上留言「建議西咸新區的太平路道路更名」，理由即時醫院旁的「太平路」，這名字怎麼看都有點不吉利的意思。該網友建議改個「太祥路、太和路、太平路、太安路、太寧路、太定路、太弘路、太德路…」，一樣有吉祥的意味。

目前整個片區內，整個南北道路的命名分別為：太祥路、太和路、太平路、太安路、太寧路、太定路、太弘路、太德路。意思連起來就是「祥和、平安、寧定、弘德」，充滿詳和寓意。

但單就醫院旁的太平路來看，不少民眾立即會聯想到「太平間」而覺得有些不吉利。

報導指出，西咸新區回應該網友留言滿，說明了道路命名時的歷史考據與思維。太平路及周邊道路因為毗鄰太平河，使用了「太」字系列進行命名。

西咸新區指出，為響應營商環境建設要求，回應項目需求，現已將「太平路」納入道路命名變更計畫。下一步，灃東新城將按照程序對此條道路進行更名。

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