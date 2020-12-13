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中國性別比盤點…四川女多男少 網：別再叫男人做家事

中國新聞組／北京13日電
數據顯示，中國00後男女性別比失衡最為突出，天津、廣東、上海是最嚴重前三名。 (本報資料照片)
數據顯示，中國00後男女性別比失衡最為突出，天津、廣東、上海是最嚴重前三名。 (本報資料照片)

中國人口問題除了老化、生育率低等外，據官方統計，還存在著男女性別比嚴重失衡的問題，直接影響婚育。31個省市發現，00後男女性別比失衡最為突出，天津、廣東、上海是最嚴重前三名，有網友說，「要珍惜家裡男人，別叫他做家事了。」

上游新聞報導，根據《中國統計年鑑（2020）》數據顯示，2019年，以羅甸縣所在的貴州省為例，該地整體的性別比為107.4（女性=100），超出全國平均104.46的水平，排名全國性別比偏高的地區第6位。性別比排名前三名的地區分別為天津、廣東和上海，達到123.2、118.1和107.9。

據報導，中國社會科學院人口與勞動經濟研究所副研究員楊舸表示，一個地區的性別比偏高，因素是很複雜的，也需要觀察不同年齡結構的情況。不過，總體來說，一個地方人口相對年輕，那麼這個地方的性別比，可能就會比老齡化更嚴重的地方性別比更高。

報導指出，31個省區市中，有20地省區市的性別比低於全國平均水平。其中四川以96.7的性別比，位列全國性別比最低的地區，也是唯一一個女多男少的地區，排名倒數第二的為重慶，性別比為100.2，這也代表四川與重慶均為老齡化較為嚴重的地區，這兩地65歲以上的老年人口占比都超過15%，明顯高於全國平均水平，已進入深度老齡化社會狀態。

對四川女多男少的統計，網友酸語不少，有人說「男人都從落後地區流竄到發達地區了」、「這個數字說明男人壽命比女人壽命短得多」、「要是珍惜自己的男人話，女人就不要再要求男人做家務、下廚房了！」

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