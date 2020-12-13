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黑龍江東寧市1確診封全城 人車不得離開

中國新聞組╱北京13日電
黑龍江東寧市出現本土新冠肺炎病例。圖為黑龍江牡丹江畔。（新華社）
黑龍江東寧市出現本土新冠肺炎病例。圖為黑龍江牡丹江畔。（新華社）

繼四川省成都8日宣布進入「戰時狀態」後，黑龍江省東寧市也出現1宗新冠肺炎確診病例，東寧市立即轉入戰時狀態，13日0時起封城，人車不得離開。此外，新疆12日出現3例本土無症狀感染者，患者為家人。

東寧市出現本土新冠肺炎病例，東寧市表示，從13日凌晨0時起封城。

新京報報導，黑龍江東寧市發布通告，提出封城的四點，包含公路客運、公車、計程車臨時停運，自用車輛禁止上路行駛；疫情防控、醫療救護、部隊執勤、應急救援、行政執法車輛憑工作證、單位證明和統一核發通行證通行。

超市、市場、郵政、物流、供水、供電、供氣、環衛等城市生活保障車輛，憑5日以內的核酸檢測陰性報告和單位證明通行；孕婦、重大疾病等需要緊急出行的，允許臨時通行，事後報備。

此外，黑龍江省大興安嶺塔河縣12日也通報新增1例自俄羅斯境外移入的無症狀感染者，這名感染者曾5次採檢陰性，當地也已啟動戰時防控狀態。

另外，新疆12日出現3例本土無症狀感染者。新疆吐魯番市高昌區在對重點人群進行定期檢測中，發現一名無症狀感染者，被檢測出來後對其密切接觸者進行核酸檢測，他的妻子與母親被檢測出陽性，也同為無症狀感染者，三人均受到指定醫院進行隔離醫學觀察。

黑龍江東寧市因新冠疫情轉入戰時狀態。(新華社資料照片)
黑龍江東寧市因新冠疫情轉入戰時狀態。(新華社資料照片)

檢測 封城 新冠肺炎

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