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79歲老父「健康日曆」送55歲女兒 網友大喊「看哭了」

中國新聞組／北京12日電
老父寫給女兒的「健康日曆」，讓不少網友看哭了。（視頻截圖）
老父寫給女兒的「健康日曆」，讓不少網友看哭了。（視頻截圖）

一位79歲父親，給身在上海的55歲女兒寫了一本日曆，頁頁都關愛牽掛，不少網友大喊「看哭了」。

父親寫給女兒的「健康日曆」。（視頻截圖）
父親寫給女兒的「健康日曆」。（視頻截圖）

央視新聞報導，上海的王女士日前收到父親送來一本2021年「健康日曆」，翻開後，王女士發現老父親在日曆上認認真真寫滿對她的囑咐：「毛毛，別老動氣發脾氣」、「你從小缺鈣，要多出去曬太陽，多出去走走」、「你的腳一到冬天總是冰涼，睡覺記得蓋好被子」、「腸胃不好，少吃辣」、「手受過傷，小心提重物」、「我對你唯一的要求就是健康」…。

「爸爸這天80歲，希望你80歲的時候，爸也能陪你過生日」。（視頻截圖）
「爸爸這天80歲，希望你80歲的時候，爸也能陪你過生日」。（視頻截圖）

王女士表示，隨著父親年紀漸大，記性變差，習慣把想說的都記下來；這本健康日曆，原本是自己的女兒買給外公的，希望他不要聽信網上的謠言，沒想到父親收到日曆後「加了料」送給了自己的女兒。

日曆上寫滿老父的關愛。（視頻截圖）
日曆上寫滿老父的關愛。（視頻截圖）

日曆中，79歲的父親用小名「毛毛」稱呼女兒，已經55歲的她，在父母眼中依舊被當作小孩疼愛。在2021年11月14日那一頁，老爺子寫下：「爸爸這天80歲，希望你80歲的時候，爸也能陪你過生日」。王女士說，這本留言日曆她看後十分感動，父親是個情感細膩的人，父母永遠牽掛著自己的兒女。

日曆上寫的，既是父親的叮囑，也是牽掛。（視頻截圖）
日曆上寫的，既是父親的叮囑，也是牽掛。（視頻截圖）

看完這段視頻，不少網友直呼淚目，也有網友回憶，家中有同款父親和同款日曆。

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