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扯！南京翁出門2月 院中竟被蓋公廁 村委會還不准拆

中國新聞組╱北京12日電
楊翁家中的院子內被村委會蓋了一間公廁。（視頻截圖）
楊翁家中的院子內被村委會蓋了一間公廁。（視頻截圖）

江蘇南京浦口區一名楊姓翁，日前出門兩個月，沒想到返家後驚見家中院子竟然被蓋了一間公廁，氣得向相關單位投訴，不過當地村委會卻不讓拆，反批「不能說拆就拆，納稅人的錢不是錢啊？」

香港01報導，楊姓翁指出，村委會7月時曾找他商量，希望讓出他院子一部分空地做為村民廣場，而院子旁邊的廢棄豬舍則可以蓋間公廁。楊翁沒多想，就和村委會簽了一份補償協議，載明「村裡占用0.66畝土地，補償1萬4880元人民幣（人民幣，下同），不過協議上對於土地的具體使用，沒有多加說明。

楊翁簽完協議後，便去城裡照顧孫子，不料兩個月後返家一看，院中蓋的公廁位置不但向前移動了10米，面積也擴大了，原本說好是蓋在豬圈旁邊，建造面積為20平方米，沒想到卻硬生生建成了50多平方米，離楊翁的主屋更近，讓他忍不住抱怨「我門一開，人家就在我面前上廁所，我出來吃飯端個碗怎麼辦？」

報導稱，楊翁氣得立即要求停工，但村委員會表示，公廁是經過相關部門批准的「公共資源」，公廁已經建好，不可能拆除，拆除會浪費納稅人的錢。

據了解，公廁的整個工程已基本完工，只剩下內部的建設未完成，現在處於停工的狀態，雙方正協商以達成進一步共識。

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