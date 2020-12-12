奇蹟！浙連體女嬰20年後結婚生子「做夢都不敢想」

連體女嬰貝貝生下的男孩四肢健康。（取材自錢江晚報）

浙江溫州瑞安20年前一對連體女嬰出生，從臍部至會陰相連，消化系統、生殖系統、泌尿道等多處畸形，分割後姊姊去世妹妹存活下來，20年後現況曝光，妹妹不僅結了婚，還奇蹟般生下了一個健康的男孩，當事人感動說：「這日子做夢都不敢想。」

錢江晚報報導，溫州瑞安人黃蘭娟2000年在瑞安塘下中心醫院生下一對連體女嬰，醫護人員叫她們「寶寶、貝貝」，兩人一出生就「坐骨連體」，連接部位從臍部至會陰，她們分別擁有獨立的心臟、肝臟、腎和膀胱，但消化系統、生殖系統、泌尿道等多處畸形。

分離手術後寶寶不幸去世，貝貝則活了下來，但她先天無肛門，沒有獨立直腸、結腸，先後經歷了多次手術，但2003年後貝貝就沒有再到醫院回診，醫院也和她失去聯繫，直到2013年父母帶她去醫院複診，才知道她一直受大便失禁所苦，因為她先天缺乏正常的括約肌，無法自主控制肛門。

不過她經過治療後，也過上正常人的生活。18歲這年，她遇上了大她三歲的男友，當時兩人交往，貝貝以為，這場愛戀會像大多數初戀一樣無疾而終，沒想到等來的卻是告白，「他不嫌棄我，反而對我更好，我很感動」。

更沒想到的是，貝貝竟然懷孕了！她簡直不敢相信自己的耳朵。這讓全家都相當驚喜，因為她的生殖系統多處畸形會阻礙受孕，卻成功懷孕。懷孕29周時，胎兒心跳異常，醫師建議提前剖婦產，但貝貝決定讓孩子在肚子裡成長，這個幸運的孩子一直在媽媽腹中待到34周零6天，足月來到世上，貝貝直言「這日子做夢都不敢想」。