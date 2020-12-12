中國研究：水貂染新冠變種病毒 可傳人

圖為丹麥一處水貂養殖場。（美聯社）

中國 「國家科學評論」近日於線上刊登一份研究報告，闡釋水貂新冠病毒傳播給人類背後的機理。研究發現，分離自人的新冠病毒株鼻腔感染水貂後，病毒可在水貂的鼻腔和肺臟高水平複製，且新冠病毒在水貂間可通過呼吸道飛沫高效傳播。研究還證明，通過疫苗 免疫可阻斷新冠病毒的流行傳播。

人類感染水貂身上變異的新冠病毒早已受到關注。英國「衛報」曾報導，目前至少已有丹麥、法羅群島、荷蘭、南非、瑞士、俄羅斯和美國 等七個國家和地區報告與水貂相關的變異新冠病毒感染病例。目前已確認，這些病毒是新冠病毒在水貂身上發生的變種，這些變種此前多次在水貂身上發現，現在也出現在人類體內。

11初，全球最大的水貂皮生產國丹麥就決定撲殺國內所有養殖貂，荷蘭、西班牙、希臘等國也都先後大規模撲殺感染新冠病毒的水貂。希臘近日則又傳出，11個水貂養殖場再出現新冠肺炎疫情，但受新冠病毒感染的水貂很多都沒有任何症狀。

據中國「科技日報」報導，由中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所、廈門大學公共衛生學院及大陸國家獸用藥品工程技術研究中心合作完成的研究論文「新冠病毒在水貂中的複製、致病及傳播能力研究」，近日發表於「國家科學評論」。

報導稱，研究者利用分離自人的新冠病毒株鼻腔感染水貂後，發現病毒可在水貂的鼻腔和肺臟高水平複製，並在水貂的上、下呼吸道引發和人感染新冠病毒發病者極為相似的病理損傷，包括肺部的血栓形成。更重要的是，他們發現新冠病毒在水貂之間可通過呼吸道飛沫高效傳播。

研究也證明 疫苗能有效防疫

研究進一步證明，重組SARS-CoV-2 S蛋白疫苗接種水貂可成功預防肺部損傷。該研究認為，水貂是最能模擬人感染新冠病毒的動物模型。

此外，研究者利用新冠病毒刺突蛋白（S蛋白）研製了亞單位疫苗，用這種疫苗免疫水貂後，再用新冠病毒進行攻擊，未免疫的對照水貂發生嚴重肺炎病理病變；免疫的水貂受攻擊後肺臟沒有明顯病變，也未檢測到病毒抗原，免疫水貂也不能再把病毒傳播給與其接觸者。