杭州小學做了這件事 女孩面對月經不再臉紅

學校校醫準備的衛生巾。(取材自都市快報)

小學六年級的女孩們大部分會遇上月經初潮，杭州時代小學的廁所裡貼心安置粉紅色提示牌，教導學生月經來了該怎麼辦，讓驚慌的孩子能在醫務室得到需要的幫助，家長大為稱讚：「這個做得很好，跟我們小時候完全不一樣」。

都市快報報導，許多女性還記得這樣的經歷，因為初經突然來臨，裙子上一片血跡，惹得同學哄堂大笑。因為學校的正面教育 不多，大人也說得少，遇到這種突發情況，很多孩子的第一反應是驚慌和害羞。

時代小學的章校醫表示，提示牌是學校今年9月份貼的。當時是學校老師擔心孩子們萬一遇到這種情況，不知道如何處置。於是設置這個綠色通道，讓孩子迅速能找到人幫助。

章校醫在五六年級女廁所裡每個坑位處都貼上提示牌，既能讓每個孩子看到，又保護個人隱私 。讓孩子知道遇到特殊情況，都可以到校醫室找她。

除了準備溫馨的小提示，章校醫在醫務室準備很多東西。怕孩子們皮膚過敏 ，她買了一些全棉的衛生巾備用，日用和夜用的都有。有的孩子的內褲會髒掉，她也買了一些一次性內褲準備著。

考慮到女孩子第一次來月經，肚子會痛，她還貼心買了一些紅糖薑茶和暖宮用的暖寶寶、熱水袋等。

報導指出，教授五六年級的薛老師說，的確會有一些女孩子會在學校忽然來了月經。現在很多媽媽都在家裡教育提前教育，會提早在孩子的書包裡準備好衛生巾，以備不時之需。