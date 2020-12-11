虧大了…昆明女砸1400萬買14套房 一年跌300萬

王女士簽訂的購房合同。（取材自都市時報）

雲南昆明王女士去年11月以每平方米1萬1000多元的價格買了巫家壩一樓盤的14套公寓，總價人民幣 1400多萬元，不料今年9月，該樓盤降價至每平方米8000多元，她發現自己損失300多萬元，覺得虧大了，便要求退掉其中未做網籤的8套公寓，卻在開發商那裡碰了釘子。

都市時報報導，王女士說，她買14套公寓是打算做酒店的，「我全款付清了4套房，還有2套是貸款 ，剩下8套共交了500多萬元分期款。」她表示，「現在希望開發商能把8套房的500萬元分期款還給我，其他付了款的6套，我就不管了。」

王女士近日到售樓部，置業顧問展示了合同。仔細閱讀後發現，王女士共簽訂14套購房合同，每一套購房合同中都有一份「認購協議」。其中一套面積87.88平方米、房號為1214的戶型「購房協議」中第二條寫道：「乙方（王女士）認購的該房屋單價為每平方米人民幣1萬1464.53元，優惠前總房價 為人民幣100萬7503元。」

據報導，王女士還出示一份由置業顧問計算的價格表，房號為1214的房子優惠後總價為93萬6978元。如果按照王女士說的「最低價平方米8000元」來計算，那麼，這套房子的總價現在僅為70多萬元。這個價格與王女士當初購買時，價差大概20萬元左右。

該樓盤房價有沒有如王女士所說「降了25%」？開發商工作人員表示，開發商根據市場動態調整優惠力度屬於正常行為，且房源均為一房一價，每套房源的價格也是不相同的。

工作人員表示，雙方簽署的紙質合同具備法律效力，按照合同約定，客戶需在約定時間內支付約定款項，直到結清全款為止。如果王女士想要退房，根據合同規定，王女士需要賠付合同條款裡規定的違約金。

但王女士不願接受這樣的解決辦法，雙方還在協商中。

報導指出，雲南天外天律師事務所律師劉春表示，除非雙方在合同中提前約定房價可以進行變動，否則如果合同中約定了「不因房價漲跌而變動購房款」的話，那就不得要求變更。如果合同條款裡沒有對房價變化進行約定，那這就是房價隨市場的變化而變化，屬於商業風險，購房者應當自行承擔。

對此，有網友支持和同情王女士，也有網友表示，商品房本來就是商品，價格漲跌很正常。