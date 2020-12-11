快遞員手指被凍黑 這張照片讓朋友圈送暖動起來

快遞員的雙手被凍得指甲黑紫、滿是裂紋。（取材自人民日報）

中國 北方此時已經入冬寒冷，寧夏銀川有一家甜品店，因為拍攝一張快遞員手被凍到指甲黑紫的照片放朋友圈，意外引發朋友們對快遞員的關注；有人發紅包過來，也有人指定要送快遞員蛋糕，讓感受溫暖的快遞員露出笑容。

人民日報報導，銀川迎來降溫，寒冷難耐，有家甜品店有一份甜品需要外送，但這單業務一個多小時後才有快遞員接了單。

快遞員進店取貨時，因為氣溫太低的關係，手機 凍到死機。店主遞給快遞員一杯熱水暖身子，細心的店主發現，快遞員的手被凍得指甲黑紫、滿是裂紋。

準備送貨的快遞員看到店內販賣的蛋糕，想給女兒買一個，但價錢讓他猶豫了。當下，店主決定送給快遞員一個蛋糕，讓他送完貨回家前再過來店裡取。

快遞員走後，店主隨手在朋友圈發了兩張快遞員的照片，感嘆生活不易；客戶、朋友看見後，紛紛想要替快遞員做些什麼，有人發紅包給她，也有人想送蛋糕給快遞員。

店主收到客戶執意要給的紅包後，第一時間聯繫快遞員，並轉達熱心人士的心意。見面閒聊後，得知快遞員姓佘，佘師傅對眾人的關懷十分感激，一個勁兒道謝。店主也將佘師傅取蛋糕的照片反饋到了客戶群，眾人都覺得既開心又欣慰

隨後店主和店裡其他合夥人商量好，設定一個「愛心帳戶」，將顧客轉來的600多元人民幣 當做愛心款，用來為快遞員、環衛工人等需要時使用。