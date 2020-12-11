就愛跑美髮店…浙女10年花150萬 老公氣到要離婚

趙女士10年來在美容美髮店花了150萬元。（取材自1818黃金眼）

近10年來，浙江杭州的趙女士在美容美髮店累積消費150萬元（人民幣 ，下同，約23萬美元 ），丈夫知道後氣炸了說，「150萬都能開一家這樣的店了」，揚言要跟她離婚。

鳳凰網報導，趙女士透過支付寶、微信轉帳、信用卡 消費，10年來在美容美髮店花費150萬元，平均一年要15萬元。

趙女士說，每次消費的時候，店家就會要她充卡，有時後說業績完不成，有時候甚至強買強賣，趙女士經常被她們忽悠，到後來都沒感覺了。店裡面有做美容的，也有做身體的，也有刮痧、經絡推拿，「反正什麼東西都有」。

趙女士的丈夫陶先生說，太太就喜歡往美容院跑，錢花得多了也就不敢說了，後來家裡沒錢了，欠一屁股債，瞞不下去了，事情才曝光。

陶先生氣炸了，揚言要離婚。（取材自1818黃金眼）

陶先生說，夫妻倆平時做一些小生意，妻子把貨款都拿去充值了，現在信用卡加上外面借的錢，加起來欠70多萬元（約10萬美元）。趙女士希望美容美髮店能把她未消費的錢退給她。

美容美髮店負責人小胡表示，這家店是去年才開的，趙女士說以前怎麼樣，他完全不知道。目前趙女士在這家店充的錢還剩下1萬到3萬左右，算清楚後可以退還給趙女士。

目前工商部門已經介入此案件，一周之內會給雙方協調，如果協商不成，建議趙女士通過法律途徑處理。