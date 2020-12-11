糊弄學走紅 拯救「社恐」神器？ 每天16萬人分享心得

豆瓣有個糊弄學小組，專攻「糊弄學」奧義。（取材自鳳凰網）

前段時間，「凡爾賽文學」、「打工人」梗席捲網路，最近「什麼是糊弄學？」、「這是個好問題。」這個「糊弄學」經典對話術，接棒走紅。

「糊弄學」是什麼？它指的是，以看起來不敷衍的方式，去應對生活中難以推脫之事。澎湃新聞報導，在某社交平台「糊弄學」小組中，有16餘萬成員每天分享著他們的「糊弄」心得，甚至還有人研究出一套「感嘆詞+評價事情+感受」萬能回答公式。

報導說，面對不得不去做卻不願意做的事情，「糊弄學」小組提供了一系列經驗和技巧，讓同樣有糊弄需求的人用最短的時間應付過去。仔細想想這樣的行為其實很有趣，思維上的反叛與言語上的奏效，形成一種鮮明反差，讓人忍不住把「糊弄學」當做拯救「社恐」（社交恐懼症，又名社會焦慮症）的社交神器。

魯豫的名人訪談被網民稱做是糊弄學的萬用教材，面對不知道怎麼回答的話題，一句「真的嗎？我不信」是許多糊弄er的常用話術。（取材自鳳凰網）

「糊弄學」為何就火了？與「打工人」相似，網路熱梗的流行背後，都隱藏著生活觀念和個體情緒的微妙變化。在人人都是自媒體的時代，人們傾向於呈現出更加完美的自我形象。在越來越多被動的社交和機械化的對話中，糊弄本身，也是一部分人對社交中的焦慮情緒的一種抵抗，圓滑背後是無奈，游刃有餘隱藏著態度上的疏離。「弄弄子」們逐漸意識到部分社交中的「無意義」，這樣的焦慮蔓延後，「糊弄學」變成了消解情緒的出口。

從更深層次看，「糊弄學」的走紅，與當今碎片化的信息流也有關。「糊弄學」的本質問題也可以理解為，一個人的時間和精力應該怎樣分配？

看待「糊弄學」，與看待「打工人」等網絡路現像一樣，是年輕人跨越年齡、職業的身分認同，它體現著互聯網發展中社交群像中的一個小小剖面。其實糊弄群體的出現也折射著當代年輕人對於社會結構的思考。面對急劇變遷的社會，多元分化的人群在社會焦慮和消費主義的夾擊下去尋找自我確證的空間，「糊弄學」隨之滋長。