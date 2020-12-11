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「極目」衛星發射 可觀測中子星、黑洞

特派記者陳言喬／北京報導
中國「引力波暴高能電磁對應體全天監測器」、暱稱「極目」的兩顆空間科學衛星，在西昌衛星發射中心由長征11號固體運載火箭順利發射升空。圖為一箭雙星發射升空。（中新社）
中國「引力波暴高能電磁對應體全天監測器」、暱稱「極目」的兩顆空間科學衛星，在西昌衛星發射中心由長征11號固體運載火箭順利發射升空。圖為一箭雙星發射升空。（中新社）

中國昨天成功發射長征11號運載火箭，將「引力波暴高能電磁對應體全天監測器」（簡稱GECAM，又名「極目」）衛星送入預定軌道。此款監測器是研究中子星、黑洞等緻密天體及其併合過程，提供科學觀測資料。

長征11號運載火箭10日4時14分在西昌衛星發射中心點火起飛，以「一箭雙星」的方式將中科院空間中心的「GECAM」衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。長11火箭由中國航太科技集團有限公司一院研製，截至目前共完成9次陸地發射任務和2次海上發射任務。

來源：中新網　YouTube

新華社報導，本次發射任務有三大亮點：

一、海陽固體運載火箭生產基地總裝測試的第一枚火箭順利升空。本發任務的火箭發動機、結構殼體、電氣產品等直接運抵海陽市，歷時35天左右，完成全箭總裝、測試等工作。

二、長11火箭首次打通固體運載火箭在海陽生產、在陸地發射場發射的流程。

本發火箭總裝測試完畢後，從海陽市由公路運往萊陽，再由鐵路運往西昌衛星發射中心，打通在海陽生產、在陸地發射場發射的流程，意味著今後東方航太港固體運載火箭生產基地，不僅服務於海上發射任務，還可服務於陸地發射任務。

三、長11火箭首次承擔中國的國家空間科學探測發射任務。本次發射的GECAM衛星是中國科學院科學戰略性先導科技專項（二期）的首發科學衛星，是相關專項立項以來首個機遇性空間科學專案。衛星由中科院微小衛星創新研究院研製。

入軌的兩顆小衛星採用共軛軌道星座布局，將對引力波伽馬暴、快速射電暴高能輻射、特殊伽馬暴和磁星爆發等高能天體爆發現象進行全天監測，研究中子星、黑洞等緻密天體及其併合過程。

此外，衛星還將探測太陽耀斑、地球伽馬閃和地球電子束等空間高能輻射現象，為進一步研究其物理機制提供科學觀測資料。

本發任務的火箭發動機、結構殼體、電氣產品歷時35天運抵海陽市後，完成全箭總裝、測...
本發任務的火箭發動機、結構殼體、電氣產品歷時35天運抵海陽市後，完成全箭總裝、測試等工作。（取材自中國航天科技集團）

中國 航太 YouTube

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