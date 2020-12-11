我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

黑龍江出現本土疫情 珠海緊急接種疫苗

中國新聞組／北京11日電
入冬後，中國各地出現零星的本土疫情。（取材自人民日報）
入冬後，中國各地出現零星的本土疫情。（取材自人民日報）

黑龍江10日出現本土疫情確診，分別來自東寧市與綏芬河市，各新增一例確診。據報導稱，兩地按戰時狀態進行防控部署。

據人民日報報導，在10日上午，黑龍江省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指揮部召開專題視訊會議指出，綏芬河、東寧兩地要迅速按照戰時狀態要求，進行相關防控工作部署，務求將各項防控工作落實落細，堅決杜絕兩地疫情向外擴散。

據當地民眾指稱，綏芬河目前進出城已做嚴格管控，公路完全封鎖，火車只進不出。此外，哈爾濱教育局也發布通知，當地小學、國中與高中將提早放寒假。

北京日報根據相關地區新冠肺炎疫情防控工作指揮部通報統計，截至10日深夜，全國有一個小區為高風險地區，有12個縣區（鄉鎮、街道、區域）為中風險地區。

其中，一個高風險地區是內蒙古呼倫貝爾市的滿洲里市東山街道。12個中風險地區則涵蓋內蒙古呼倫貝爾市、滿洲里市；四川成都市；黑龍江牡丹江市、東寧市中心社區、綏芬河市等部分小區。

此外，據大公報報導，珠海在3日開展了首批新冠疫苗緊急接種，截至8日珠海已收到2000支疫苗、接種1100餘人，目前受種者接種後總體情況良好，未觀察到有嚴重不良反應。有業內人士透露，現時珠三角多市陸續進行新冠疫苗緊急接種，整體反應良好。此次接種疫苗為北京科興中維生物技術有限公司研發的克爾來福，該公司計畫今年底前生產能力提高到6億劑以上。

(影音製作：何卓賢  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

疫情 疫苗 北京

上一則

暖心！醫護徹夜檢測 師生點亮「星光大道」致謝

下一則

墨西哥買3500萬劑中疫苗 摩洛哥開打國藥集團疫苗

延伸閱讀

阿根廷總統不怕 將第一個接種俄羅斯疫苗

阿根廷總統不怕 將第一個接種俄羅斯疫苗
國藥新冠疫苗預計一周內在中國上市 已接到10多國訂單

國藥新冠疫苗預計一周內在中國上市 已接到10多國訂單
世界晚報/12/10世界晚報：政府專家組批准輝瑞病毒疫苗

世界晚報/12/10世界晚報：政府專家組批准輝瑞病毒疫苗
美專家小組背書 輝瑞疫苗最快周六授權 下周施打

美專家小組背書 輝瑞疫苗最快周六授權 下周施打

熱門新聞

破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠