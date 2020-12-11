黑龍江出現本土疫情 珠海緊急接種疫苗

入冬後，中國各地出現零星的本土疫情。（取材自人民日報）

黑龍江10日出現本土疫情 確診，分別來自東寧市與綏芬河市，各新增一例確診。據報導稱，兩地按戰時狀態進行防控部署。

據人民日報報導，在10日上午，黑龍江省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指揮部召開專題視訊會議指出，綏芬河、東寧兩地要迅速按照戰時狀態要求，進行相關防控工作部署，務求將各項防控工作落實落細，堅決杜絕兩地疫情向外擴散。

據當地民眾指稱，綏芬河目前進出城已做嚴格管控，公路完全封鎖，火車只進不出。此外，哈爾濱教育局也發布通知，當地小學、國中與高中將提早放寒假。

據北京 日報根據相關地區新冠肺炎疫情防控工作指揮部通報統計，截至10日深夜，全國有一個小區為高風險地區，有12個縣區（鄉鎮、街道、區域）為中風險地區。

其中，一個高風險地區是內蒙古呼倫貝爾市的滿洲里市東山街道。12個中風險地區則涵蓋內蒙古呼倫貝爾市、滿洲里市；四川成都市；黑龍江牡丹江市、東寧市中心社區、綏芬河市等部分小區。

此外，據大公報報導，珠海在3日開展了首批新冠疫苗 緊急接種，截至8日珠海已收到2000支疫苗、接種1100餘人，目前受種者接種後總體情況良好，未觀察到有嚴重不良反應。有業內人士透露，現時珠三角多市陸續進行新冠疫苗緊急接種，整體反應良好。此次接種疫苗為北京科興中維生物技術有限公司研發的克爾來福，該公司計畫今年底前生產能力提高到6億劑以上。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)