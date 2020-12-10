合肥6旬失獨婦拚死生下雙胞胎 「孩子只養到14歲」

盛海琳和智智、慧慧。（取材自澎湃新聞／資料圖）

安徽一名婦人59歲時獨生女兒死了，她60歲時拚死生下一對雙胞胎，接下來老伴卻中風 了，她決定，只養孩子到14歲。

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澎湃新聞報導，2009年正月初六，盛海琳29歲的女兒婷婷和婷婷的丈夫因在池州的夫家家中煤氣中毒去世。盛海琳一遍遍反思自己：響應國家號召，晚婚晚育，27歲結婚，30歲生子，原本想退休後含飴弄孫，可現在，孩子不在了，她做什麼都失去了興趣。

她原本想求死，但寺廟法師說，死不是一張門，不能通過死見到女兒。種種向外求子的路都沒有走通，盛海琳決定做試管嬰兒。丈夫老吳不同意，但終究擰不過她。

盛海琳認為自己有別人不一定有的優勢，她是學醫的，老師是婦產科教授，她懂得很多。去北京 掛生殖科知名專家的號都因年齡太大被拒後，她找回合肥，女兒婷婷出生的那家醫院，動之以情。2010年5月25日，盛海琳以60歲高齡，剖腹產生下一對雙胞胎女兒，取名智智和慧慧。孩子滿三個月後，她走出合肥，全國各地飛，開醫學講座，每場收入四、五千元人民幣 。

據報導，2016年春節前，盛海琳在無錫演講完回飯店，丈夫老吳在酒店突倒地上了，中風了。她說，老伴一癱瘓，她立即做出決定，只能養智智和慧慧到14歲，然後讀技校，勤工儉學，讓她們自己養活自己。