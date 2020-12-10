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二胎遇冷 中國專家「催生」：高考加分 有人讚、有人打臉

中國新聞組／北京10日電
二胎政策救不了中國人口高齡化的現象。此為示意圖。（新華社）
二胎政策救不了中國人口高齡化的現象。此為示意圖。（新華社）

中國二胎政策出台後，仍然激不起民眾生育的念頭。民政部部長李紀恆近日撰文表示，中國適齡人口生育意願偏低，總和生育率已跌破警戒線，人口發展進入關鍵轉折期。

其實，兩年前中國社科院發布的「人口與勞動綠皮書」就提出，中國人口負增長或提前到2027年來臨。

中國青年網報導，2017-2019年中國的新生兒出生率進行了三連降，新生兒數據下降了大約260萬，然而這還是國家實行二胎政策之後的數據，人口不升反降。

這一情況的出現，很顯然是二胎政策再遇冷，並未出現預想中的人們紛紛生二胎促進人口快速增長的跡象。

針對這一現狀，為了調動全國夫妻生育二胎的積極性，專家金燦榮提出了建議：生二胎高考加20分，生三胎加50分。當金燦榮的這一建議提出後，引起網友很大反響。有不少網友支持金燦榮的建議，因為孩子高考太難了。但更多的網友並不認同這一建議，並且表示沒有任何生二胎的打算。

報導稱，人們不生二胎的真正原因包括：

1.收入不夠養活二胎

年輕人往往要背負著房貸、車貸，還要贍養雙方的老人，再加上孩子的教育經費以及家人的生活支出，生二胎想法就會被扼殺。

2.父母工作壓力大

很多年輕父母在生完老大後，也會有很大的養孩子的壓力，所以父母雙方都會出門工作，在工作壓力的影響下，就很難再去考慮生二胎的問題。

3.沒人帶娃成問題

有很多年輕的父母，一家都住在大城市，但老家並不是大城市的，所以在生二胎後沒有老人會幫忙帶娃，沒人帶娃會讓寶媽很是疲憊，尤其在家裡擁有兩個孩子之後，往往會抽不開身。

4.想把關愛給一個孩子

很多父母都想著把自己的愛和金錢與時間都放在一個孩子的身上，也會高質量的陪伴與培養一個孩子，這樣孩子在未來更有潛力成為優秀的人，如果多個孩子的話，父母的愛很難平均的基因孩子，也會引起很多不必要的矛盾。

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