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清除藤蔓枯樹… 重慶這小區竟有無頭巨佛坐鎮

記者林汪靜／綜合報導
重慶市南岸區南坪正街一小區內驚現數公尺高的無頭巨佛，官方指出此無頭巨佛已被列為文物。（取材自澎湃新聞）
重慶市南岸區南坪正街一小區內驚現數公尺高的無頭巨佛，官方指出此無頭巨佛已被列為文物。（取材自澎湃新聞）

近日，有網友發圖片指出，重慶市南岸區南坪正街一小區內驚現數公尺高的無頭巨佛。據了解，此無頭巨佛為南坪古佛，被列為區級文物保護單位，是重慶市南岸區未定級不可移動文物，南岸區文物管理部門也要求南坪街道加強石佛日常管理。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，重慶市南岸區委員會宣傳部新聞科9日發布一份由南岸區文物管理部門提供的「關於南坪古佛有關情況的報告」（簡稱情況報告）。

該報告指出，南坪古佛具體開鑿年代不詳，還有待考證。近期，南岸區文物管理所會同南坪街道對石刻造像進行了清理，並向重慶市文物局申報了石窟寺搶救保護項目，希望獲得行業指導及專項資金。

報告強調，南岸區文物管理部門也要求南坪街道加強石佛日常管理。

南坪古佛造像鑿造於重慶市南岸區南坪正街山崖石壁上，1950年左右，佛像頭部曾被破壞，其它部位完好，佛像旁有民國年間所建雷祖殿，1987年被拆毀。

重慶市直轄前，該造像曾被列為區級文物保護單位，直轄後，經第三次全國不可移動文物普查及文物專家評估，將該造像列為未定級不可移動文物。

同日，南岸區文物管理所一名工作人員表示，他們會請專業的鑒定師和文物專家對古佛進行鑑定。

古佛清理前。(取材自重慶市南岸區政府新聞辦)
古佛清理前。(取材自重慶市南岸區政府新聞辦)

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