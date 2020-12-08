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排面忒大！「熊貓香香」將返中國 日本發行郵票感謝牠

中國新聞組／北京9日電
大熊貓「香香」12月底要返回中國，東京上野一建築上懸掛有巨幅海報，內容為感謝大熊貓「香香」來到上野。（中新社）
大熊貓「香香」12月底要返回中國，東京上野一建築上懸掛有巨幅海報，內容為感謝大熊貓「香香」來到上野。（中新社）

日本東京上野動物園的人氣明星大熊貓「香香」，大大的黑眼圈、胖嘟嘟的臉頰，讓牠在日本圈粉無數，但香香將於12月底被送返中國，讓許多粉絲不捨；上野地區也因此為香香舉辦各種送行活動，不僅有百貨商場特地設置櫥窗送別，日本郵便株式會社也推出「謝謝香香」個性化郵票表達感謝與祝福。

央視報導，上野動物園的社群每天都更新香香動態，香香將離開日本的消息傳出後，許多網友也在社群上回憶與香香有關的快樂時光；「在冬天寒冷的早晨坐電車去見你，等了好幾個小時之後終於看到了你的樣子，不由自主地叫到『好可愛，好小啊……』現在依然是幸福的回憶！謝謝你，一定要保重。」

香香一定要回中國嗎？據報導，按照中方與東京都簽署的協議，香香本該在2019年6月滿兩周歲時歸還中國，但由於牠圈粉無數，日本多次向中國申請延期，雙方經過協商，最終決定將香香歸還日期延遲至2020年12月底。

據了解，香香回中國後，還將面臨「找對象」的問題。上野動物園園長福田豐日前表示，香香現在3歲半，到性成熟需要到4歲或5歲，要找雄性對象，還是中國選擇範圍更廣、更合適。

其實，不僅是香香即將回中國，牠的爸爸「比力」（日本名「力力」）和媽媽「仙女」（日本名「真真」）也將在明年2月送返。日本東京都正在和中國商議能否延長比力和仙女租期。

據報導，福田豐指出，明年春天正是繁殖的好時機，熊貓有五成概率誕下雙胞胎，而上野動物園從未有過雙胞胎熊貓寶寶，到時候一定會試一試。

大熊貓香香於2017年6月12日出生於日本上野動物園，是中國2011年赴日的「比力」和「仙女」的女兒。香香甫出生，就有相當高的人氣；2017年12月19日香香公開亮相，園方為了讓牠有足夠的休息時間，採取抽籤預約制、每天僅接待約2000名觀眾，而香香見客首日，園方收到1.83萬組申請。

「香香」12月底要返回中國，近期，上野地區紛紛舉辦送行活動。圖為東京上野車站設有...
「香香」12月底要返回中國，近期，上野地區紛紛舉辦送行活動。圖為東京上野車站設有「香香」展示台，聖誕樹上掛有「香香」照片。（中新社）

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