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廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

中國新聞組／北京9日電
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

有錢人的婚禮果然超乎凡人想像！日前，廣東舉辦了一場超規格級的奢華婚禮，現場有多輛百萬跑車助陣，藍寶堅尼、麥拉倫及法拉利…等全都到齊。新郎更開大絕，直接用直升機接親，就連接待來賓的礦泉水也要價人民幣298元（約45美元）。新娘也不落人後，戴著「大串金鍊」閃亮登場，令人目不轉睛！

來源：YouTube

本報系聯合新聞網引述中國媒體報導，廣東順德海駿達集團少爺與團億集團千金3日結婚，本屬人生大事，雙方更砸下重金，打造無比奢華的絕世婚宴。現場超跑雲集，勞斯萊斯、藍寶堅尼、法拉利全部到齊，總價超過上億元，新郎更直接用直升機接親，排場相當驚人。

新娘的的裝扮更是一大焦點，依著當地的習俗新娘必須「披金戴銀」登場，只見她胸前戴著「大串金鍊」，雙手也戴滿金飾，耀眼的模樣令人嘖嘖稱奇。而婚禮會場更是金碧輝煌，對賓客花錢也沒再手軟，接待客人用的礦泉水一瓶要價298元，會場每桌就要6.8萬元，婚宴總花費恐近億元。

如此奢華的婚禮也引起網友討論，有人認為結婚本來就是人生大事，排場大、捨得花很正常，「自己的錢想怎麼花都行」。也有人開玩笑表示，「表面功夫太超過了，這種企業千萬不能給貸款」、「有什麼用，廣東人生喜事成本遠高於全國」。

婚宴會場一桌就要價6.8萬元人民幣，來招待用的礦泉水一瓶298元，相當奢華。(視...
婚宴會場一桌就要價6.8萬元人民幣，來招待用的礦泉水一瓶298元，相當奢華。(視頻截圖)
廣東順德海駿達集團少爺與團億集團千金3日結婚，砸下重金，打造無比奢華的絕世婚宴。...
廣東順德海駿達集團少爺與團億集團千金3日結婚，砸下重金，打造無比奢華的絕世婚宴。(視頻截圖)

人民幣 超跑 貸款

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