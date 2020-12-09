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珠峰又長高！最新高度8848.86米 15年多4米

中國新聞組／北京9日電
珠穆朗瑪峰最新身高8日公布，而且仍在不斷成長。（新華社）
珠穆朗瑪峰最新身高8日公布，而且仍在不斷成長。（新華社）

中國國家主席習近平8日與尼泊爾總統班達里共同宣布珠穆朗瑪峰最新高度為8848.86公尺。

新華社報導，珠穆朗瑪峰最新官方高度，較尼泊爾上次測量結果稍高，也比中國之前的數據高出大約4公尺。

來源：DidierTravel YouTube

習近平表示，去年，中國就與尼泊爾共同宣布珠穆朗瑪峰最新高度達成共識，一年多來，兩國團隊克服種種困難，扎實開展工作，最終確定了基於全球高度基準的珠穆朗瑪峰雪面高度。

習近平指出，珠穆朗瑪峰是兩國世代友好的重要象徵，兩國將這個世界最高峰確立為中尼之間的界峰和「中尼友誼峰」。習近平說：「今天我和你共同宣布最新高度具有承前啟後的時代意義，也充分體現了中尼關係持續發展的高水準。」

來源：CCTV中文国际 YouTube

班達里則在信函中表示，尼泊爾和中國一直是好鄰居、好朋友、好夥伴，兩國在經濟發展、互聯互通、人文等領域合作符合兩國利益。珠穆朗瑪峰是尼中傳統友誼的長久象徵，今天雙方共同宣布珠穆朗瑪峰最新高度，具有歷史意義。

班達里說，習近平去年對尼泊爾進行國事訪問，推動中尼關係及雙邊合作進入新時期。兩國政府將致力於落實訪問共識，共同實現經濟社會發展與繁榮。

珠峰高程測量登山隊隊員5月27日在峰頂合影留念。（新華社）
珠峰高程測量登山隊隊員5月27日在峰頂合影留念。（新華社）

據大公報報導，此為時隔15年後，再次進行珠穆朗瑪峰高度測量任務。計畫今年4月30日開始進行，探測隊5月27日成功登頂，再用3個月的時間處理收集到的1.44億條數據。

大地測量數據處理中心主任郭春喜表示，此次數據處理收集珠峰及鄰近地區100多萬平方公里最新地形數據，透過近50名專業技術人員經過一系列嚴密計算，並與尼泊爾測量結果進一步統整，最終得到基於全球高程基準的珠峰峰頂雪面海拔高8848.86米。

中國1975年首次測量珠峰海拔高度為8848.13米，2005年測得8844.43米。

珠峰高程測量登山隊隊員5月27日在珠穆朗瑪峰峰頂開展測量工作。（新華社）
珠峰高程測量登山隊隊員5月27日在珠穆朗瑪峰峰頂開展測量工作。（新華社）

中國 習近平 YouTube

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