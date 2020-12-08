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貴州溶洞探險 15遊客失聯3天找到了

中國新聞組／北京8日電
水西洞極具旅遊價值。（取材自黔西縣人民政府官方公號）
水西洞極具旅遊價值。（取材自黔西縣人民政府官方公號）

貴州畢節市黔西縣的「水西洞」，日前有15名戶外活動愛好者闖入探險。民警接報後，立刻成立搜尋工作隊進入洞穴搜尋，三天後15人已全部找到，身體狀況正常。

綜合媒體報導，一行15人疑似撬開洞口鐵門並從內部進行反鎖，村民發現後，恐有危險發生打電話報警。村民表示，「水西洞是圍起來的，有一個鐵門，他們將門鎖撬開，偷偷進去，還有村民遇到他們，對方回答預計要進去三、四天。

來源：YouTube

村民介紹，水西洞很深很大，而且尚未開發，在得知有人失聯後，他們曾經進洞去找過，但是一直找不到人。警方接到消息後，黔西縣成立搜尋工作隊，組織公安、應急、消防等部門第一時間趕赴現場開展搜尋工作。8日凌晨5時許，全員15人都平安獲救。

位於黔西縣的水西洞目前尚未開發，長度超過十公里，在貴州省現已測洞穴中排名第七位。水西洞主洞道十分寬敞高大，最大的洞廳最長達250米、最寬達150米、最高達80米，這在全國都極為少見。中國地質科學院專家考察後認定，水西洞為「最具科研價值及旅遊價值的溶洞」。相關單位已對水西洞進行封閉保護，同時對洞外生態植被進行保護和恢復，確保溶洞的鮮活。

洞穴救援專家表示，上述失聯的遊客不一定是遇到了危險，這要看具體的探洞計畫，「大型洞穴探險的時間較長」，如須在洞穴裡進行攝影、測量等，三天時間可能都不夠。

水西洞長度超過10公里。（取材自黔西縣人民政府官方公號）
水西洞長度超過10公里。（取材自黔西縣人民政府官方公號）

公安 中國 攝影

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