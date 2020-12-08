我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

有「毛」病…福州女足染髮 未賽直接判輸

記者賴錦宏／北京8日電
福州大學女子足球隊因部分球員頭髮並非黑色，被主辦方直接判輸，引發網友議論。（取材自微博）
福州大學女子足球隊因部分球員頭髮並非黑色，被主辦方直接判輸，引發網友議論。（取材自微博）

近年中國大力推動校園足球發展，惟一些規定卻引起輿論爭議。「校園足球聯盟」新浪官方微博透露，福建省大學生高水平女子組足球賽首輪比賽中，參賽的福州大學女子足球隊竟因部分球員頭髮並非黑色，被主辦方直接判輸。事件引起網友激烈討論，賽事主辦方回應稱，「不能染髮是執行教育部規程」。

來源：YouTube

根據「校園足球聯盟」說法，當天賽事是由福州大學女足對陣廈門集美大學女足，惟賽事展開前，福州大學女足隊球員因頭髮不夠黑，被禁止出場，福州大學女足只能緊急在附近髮廊購買黑色染髮膏應急，勉強湊夠7名球員上場。然而比賽恢復後，集美大學提出福州大學一名場上球員頭髮「不夠黑」，裁判組經檢查核實後，勒令球員出場，最終福州大學不足7人比賽，被強制判輸，不戰而敗。

福州大學女足合影。（取材自觀察者網）
福州大學女足合影。（取材自觀察者網）

福建省大學生校園足球聯賽球員儀容儀表要求，是由省教育廳統一規定，當中規定球員不得染髮、燙髮或紋身。但一般在比賽展開前，組委會會對參賽球員頭髮作統一檢查，並確認球員可參加比賽，此次福州大學的球員卻在比賽當天才被告知不能比賽。

「校園足球聯盟」引用相關規定稱，各階段參賽運動員不得留怪異髮型、染髮以及佩戴任何飾物，否則取消其比賽資格。

福州大學多名球員因染髮不能上場。（取材自微博微博）
福州大學多名球員因染髮不能上場。（取材自微博微博）

微博上網友熱議：「看起來是懲罰頭髮不夠黑，實際上是考驗思想紅不紅」；「教育部的規定啊，什麼時候足球可以遠離政治，遠離體制，真正的市場化，只保留必有的監管，然後五年培養，五年規畫，十年之後，中國足球必定強大」；「而且是被舉報的」；「像我妹子那種天生黃毛怎麼辦？」

事件引發輿論關注。還有網友直言「這才是國足萎靡不振的原因，全世界都聚焦足球戰術、技術發展，我國卻不看實力看頭髮」、「建議中國取消足球聯賽，也不參加各種國際比賽，民間自己玩玩兒得了。需要個性和創造性的運動不適合這個環境」、「難怪福建足球一向差，就這樣一群人管理，真的是有毛病」。

足球 教育部 中國

上一則

女嬰墜樓拒治療 父說「最好的醫生是自己」、「養養就好了」

延伸閱讀

場邊人語／出場開球 入冊新猷

場邊人語／出場開球 入冊新猷

足球／拿坡里贏球 告慰馬拉度納在天之靈

足球／拿坡里贏球 告慰馬拉度納在天之靈
足球專欄／拉什福德不忘本 餵飽百萬貧童

足球專欄／拉什福德不忘本 餵飽百萬貧童
有種！俄機師空中「畫陽具」疑聲援足球隊長

有種！俄機師空中「畫陽具」疑聲援足球隊長

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
環球時報總編輯胡錫進。取自多維新聞網

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

2020-12-06 09:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗

錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗
一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里
數千萬民眾苦等…麥康諾：參院預計11日才能通過紓困案

數千萬民眾苦等…麥康諾：參院預計11日才能通過紓困案
未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕

未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕