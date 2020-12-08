有「毛」病…福州女足染髮 未賽直接判輸

福州大學女子足球隊因部分球員頭髮並非黑色，被主辦方直接判輸，引發網友議論。（取材自微博）

近年中國 大力推動校園足球 發展，惟一些規定卻引起輿論爭議。「校園足球聯盟」新浪官方微博透露，福建省大學生高水平女子組足球賽首輪比賽中，參賽的福州大學女子足球隊竟因部分球員頭髮並非黑色，被主辦方直接判輸。事件引起網友激烈討論，賽事主辦方回應稱，「不能染髮是執行教育部 規程」。

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根據「校園足球聯盟」說法，當天賽事是由福州大學女足對陣廈門集美大學女足，惟賽事展開前，福州大學女足隊球員因頭髮不夠黑，被禁止出場，福州大學女足只能緊急在附近髮廊購買黑色染髮膏應急，勉強湊夠7名球員上場。然而比賽恢復後，集美大學提出福州大學一名場上球員頭髮「不夠黑」，裁判組經檢查核實後，勒令球員出場，最終福州大學不足7人比賽，被強制判輸，不戰而敗。

福州大學女足合影。（取材自觀察者網）

福建省大學生校園足球聯賽球員儀容儀表要求，是由省教育廳統一規定，當中規定球員不得染髮、燙髮或紋身。但一般在比賽展開前，組委會會對參賽球員頭髮作統一檢查，並確認球員可參加比賽，此次福州大學的球員卻在比賽當天才被告知不能比賽。

「校園足球聯盟」引用相關規定稱，各階段參賽運動員不得留怪異髮型、染髮以及佩戴任何飾物，否則取消其比賽資格。

福州大學多名球員因染髮不能上場。（取材自微博微博）

微博上網友熱議：「看起來是懲罰頭髮不夠黑，實際上是考驗思想紅不紅」；「教育部的規定啊，什麼時候足球可以遠離政治，遠離體制，真正的市場化，只保留必有的監管，然後五年培養，五年規畫，十年之後，中國足球必定強大」；「而且是被舉報的」；「像我妹子那種天生黃毛怎麼辦？」

事件引發輿論關注。還有網友直言「這才是國足萎靡不振的原因，全世界都聚焦足球戰術、技術發展，我國卻不看實力看頭髮」、「建議中國取消足球聯賽，也不參加各種國際比賽，民間自己玩玩兒得了。需要個性和創造性的運動不適合這個環境」、「難怪福建足球一向差，就這樣一群人管理，真的是有毛病」。