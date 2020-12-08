我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

北京頒新政：每位市民僅能擁有1輛車

中國新聞組／北京8日電
北京市7日公布關於小客車數量調控的新政。圖為許多車輛在北京市朝陽區的一處十字路口等紅燈。（中新社）
北京市7日公布關於小客車數量調控的新政。圖為許多車輛在北京市朝陽區的一處十字路口等紅燈。（中新社）

為控管日益擁擠的交通，北京市政府7日頒布新政，要求北京市民每人名下只能保留一輛私家車，第二輛以上的車須有序退出；新政也增加了以「無車家庭」為單位搖號和積分排序的指標配置方式。新政將於2021年1月1日實施。

中新社報導，北京市交通委發布7日新修訂的「北京市小客車數量調控暫行規定」和「北京市小客車數量調控暫行規定實施細則」，以「總量調控、價值導向、方便群眾」的原則，控管私家車數量。北京市交通委員會副主任容軍表示，有的家庭一輛車也沒有，全家人參與搖號，長期獲得不上指標，而有的人個人名下或者是一個家庭擁有多輛車，形成一種不平衡。

北京2010年祭出「限牌令」後，車牌一牌難求，一般北京民眾必須靠登記「搖號」，中籤後才能取得車牌。

新政增加以「無車家庭」為單位搖號和積分排序的指標配置方式，將「無車家庭」的搖號中籤率調整到優先順序。除了配置給單位的指標和營運小客車指標以外，2021年度新能源小客車配置指標數量計畫不作調整，仍為10萬個，其中60%優先向「無車家庭」配置，2022年度該比例調整為70%，2023年度及以後該比例調整為80%。　　

新政亦提出，要推動個人名下第二輛及以上在北京登記的私家車有序退出。任容軍說，車輛所有人可一直使用到報廢，需要更新時可選擇其中一輛申請更新指標；名下有多輛車的個人可將多餘車輛轉讓給名下沒有北京市登記小客車的配偶、子女和父母。

據介紹，限制一人就名下多輛車申請更新指標的措施，主要是針對嚴重「背戶」行為，也就是利用一人名下多車非法租售指標、通過婚姻登記有償轉移指標的行為。

北京

上一則

涉香港七一遊行 長毛、朱凱廸、阿牛…最少8人清晨被捕

下一則

港病毒變惡 重症者年輕化 45歲醫生入院即插喉

延伸閱讀

當年記者會一砲而紅! 朱鎔基女翻譯朱彤 任德銀董座

當年記者會一砲而紅! 朱鎔基女翻譯朱彤 任德銀董座
美宣布港國安法以來第3波制裁 鎖定中共人大常委會

美宣布港國安法以來第3波制裁 鎖定中共人大常委會
日媒：中報稅軟體藏後門 外企恐受害

日媒：中報稅軟體藏後門 外企恐受害
川普下重手 壓縮拜登調整美中關係空間

川普下重手 壓縮拜登調整美中關係空間

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同