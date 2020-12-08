北京頒新政：每位市民僅能擁有1輛車

北京市7日公布關於小客車數量調控的新政。圖為許多車輛在北京市朝陽區的一處十字路口等紅燈。（中新社）

為控管日益擁擠的交通，北京 市政府7日頒布新政，要求北京市民每人名下只能保留一輛私家車，第二輛以上的車須有序退出；新政也增加了以「無車家庭」為單位搖號和積分排序的指標配置方式。新政將於2021年1月1日實施。

中新社報導，北京市交通委發布7日新修訂的「北京市小客車數量調控暫行規定」和「北京市小客車數量調控暫行規定實施細則」，以「總量調控、價值導向、方便群眾」的原則，控管私家車數量。北京市交通委員會副主任容軍表示，有的家庭一輛車也沒有，全家人參與搖號，長期獲得不上指標，而有的人個人名下或者是一個家庭擁有多輛車，形成一種不平衡。

北京2010年祭出「限牌令」後，車牌一牌難求，一般北京民眾必須靠登記「搖號」，中籤後才能取得車牌。

新政增加以「無車家庭」為單位搖號和積分排序的指標配置方式，將「無車家庭」的搖號中籤率調整到優先順序。除了配置給單位的指標和營運小客車指標以外，2021年度新能源小客車配置指標數量計畫不作調整，仍為10萬個，其中60%優先向「無車家庭」配置，2022年度該比例調整為70%，2023年度及以後該比例調整為80%。

新政亦提出，要推動個人名下第二輛及以上在北京登記的私家車有序退出。任容軍說，車輛所有人可一直使用到報廢，需要更新時可選擇其中一輛申請更新指標；名下有多輛車的個人可將多餘車輛轉讓給名下沒有北京市登記小客車的配偶、子女和父母。

據介紹，限制一人就名下多輛車申請更新指標的措施，主要是針對嚴重「背戶」行為，也就是利用一人名下多車非法租售指標、通過婚姻登記有償轉移指標的行為。