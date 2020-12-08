苦！26歲北京買房 背債百萬、沒錢聚餐

置業顧問向民眾推薦商品房戶型。（中新社）

想在大城市安個家，到底有多難？一位在北京 買房的小伙子直呼，「好苦惱，26歲就背上了百萬（人民幣 ，下同）房貸，每個月1萬多塊錢（月供）就這麼沒了。」這個小伙還表示，雖坐擁百萬房產，但因為上萬薪資幾乎被掏空了，所以沒閒錢聚餐。

中新網報導，一線城市的年輕人身負百萬房貸究竟是甜蜜的煩惱，還是被迫的壓力？被問這道題的唐先生脫口而出：「從來沒有像現在這樣盼著發工資，之前銀行卡從來不帶看的，想著反正也少不了我的。」

26歲的唐先生在北京工作已有好幾年，今年剛領證結婚。為了在北京買房，他向銀行貸了195萬元，每個月需還房貸1萬多，占工資的60%。「我是和媳婦一起還貸，不然銀行根本就不給我貸這麼多，畢竟一個人的工資流水不夠看，甚至兩個人加起來都不夠看。」

唐先生表示，自己算得上是舉家買房，身在湖北的父母藉著他買房的由頭，把公積金也提出來了。即使父母幫襯下，如今的生活也是緊巴巴。「誰找我聚餐我都說沒錢，真是沒想過會過上這種日子……」

「更可怕的是，我們的房子還沒裝修好，如今還要租房住。房貸疊加房租，未來的幾個月能活著就不錯了。」唐先生表示，如果算上房租，工資的60%都不夠，基本達到了80%，這樣的情況可能還要持續半年。

和唐先生同樣感到壓力的還有住上海的孫哲（化名）。今年31歲的他於2018年6月在上海外環買了期房。「月供2萬出頭，扣除公積金，每月還款1.5萬。」

孫哲表示，自己本來收入尚可，沒有房貸的時候，基本消費自由。「買衣服很少看價格，西裝基本四、五千元，皮鞋兩千元的價位。」

如今，孫哲迎來消費降級，優衣庫打折款成為心頭好，衣服不穿到破洞不扔，皮鞋500元以內解決。「吃飯也從天天下館子、叫外賣，變成自己做。」

很多人可能以為擁有北上廣深戶籍的本地人可以「躺贏」，卻沒料到，北京土生土長的小伙也掬了一把辛酸淚。

今年剛滿30歲的季霖（化名）表示，公司同事總覺得作為北京人的他不需要操心房子，經濟上一定很寬裕。「這簡直是天大的誤會，北京人又不是個個有錢，外地人還能選擇回鄉置業，我沒得選，就算貴也只能扛著。」

由於家裡的經濟情況並不算好，父母無法幫季霖湊齊首付，最終他選擇了在北京六環買房。「事實證明完全是決策失誤，買在這裡既不想自住，又很難出租，簡直雞肋。」季霖表示，疫情 期間，周圍的房價更是下跌不少，自己萌生了把房子賣掉的念頭，但在網上掛了很久也沒有成交。

上述三名年輕的百萬「負」翁的故事，清一色是「高壓版」，都或多或少需要家庭的幫助，也真實的反映出年輕人在大城市買房的辛酸。