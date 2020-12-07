3個月內2礦災 國務院約談重慶市府

重慶市近期接連發生兩起嚴重煤礦事故，造成39人死亡。為此，中國國務院 安委辦6日對重慶市政府進行安全生產約談；同時也召開全國煤礦安全生產工作緊急視訊會議，要求嚴格執行停產、關閉、整頓礦井等管控措施。

重慶市永川區停產關閉兩個多月的吊水洞煤礦，4日因企業自行拆除井下設備發生事故，24人被困井下。至5日搜救行動結束，1人獲救，23人遇難。

據此前報導，9月27日，重慶市綦江區重慶能源投資 集團松藻煤礦發生一宗重大火災事故，造成16名礦工遇難、38名礦工受傷。

央視新聞報導，這次約談由國家煤礦安監局局長黃玉治主持。約談指出，重慶市在兩個多月時間裡，相繼發生松藻煤礦「9·27」重大火災事故、吊水洞煤礦「12·4」重大事故，傷亡慘重，影響惡劣。事故暴露出一些煤礦企業安全發展理念樹得不牢，主體責任不落實，風險排查不全面、研判不科學、防控不精準，隱患排查治理不到位，安全基層薄弱，監管監察質量不高等問題。

約談要求，要統籌好發展和安全，深刻汲取事故教訓，切實做好煤礦安全生產工作的政治自覺和行動自覺。要深化專項整治三年行動，全面開展煤礦安全生產大排查，嚴格規範精準監管監察執法，從根本上消除事故隱患。

另據紅星新聞報導，國務院安委會辦公室、應急管理部6日召開全國煤礦安全生產工作緊急視頻會議，要求嚴格執行停產、關閉、整頓礦井等管控措施。

會議強調，要始終堅持把煤礦安全作為安全生產的重中之重，堅決採取果斷措施，有力有效遏制煤礦重特大事故。

中國煤礦礦災難頻傳，僅今年8月，全中國就發生10起事故，死亡18人，涉及四川大業煤礦、神華集團、山東能源、晉煤集團。