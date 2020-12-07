我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

3個月內2礦災 國務院約談重慶市府

 中國新聞組／北京7日電

重慶市近期接連發生兩起嚴重煤礦事故，造成39人死亡。為此，中國國務院安委辦6日對重慶市政府進行安全生產約談；同時也召開全國煤礦安全生產工作緊急視訊會議，要求嚴格執行停產、關閉、整頓礦井等管控措施。

重慶市永川區停產關閉兩個多月的吊水洞煤礦，4日因企業自行拆除井下設備發生事故，24人被困井下。至5日搜救行動結束，1人獲救，23人遇難。

據此前報導，9月27日，重慶市綦江區重慶能源投資集團松藻煤礦發生一宗重大火災事故，造成16名礦工遇難、38名礦工受傷。

央視新聞報導，這次約談由國家煤礦安監局局長黃玉治主持。約談指出，重慶市在兩個多月時間裡，相繼發生松藻煤礦「9·27」重大火災事故、吊水洞煤礦「12·4」重大事故，傷亡慘重，影響惡劣。事故暴露出一些煤礦企業安全發展理念樹得不牢，主體責任不落實，風險排查不全面、研判不科學、防控不精準，隱患排查治理不到位，安全基層薄弱，監管監察質量不高等問題。

約談要求，要統籌好發展和安全，深刻汲取事故教訓，切實做好煤礦安全生產工作的政治自覺和行動自覺。要深化專項整治三年行動，全面開展煤礦安全生產大排查，嚴格規範精準監管監察執法，從根本上消除事故隱患。

另據紅星新聞報導，國務院安委會辦公室、應急管理部6日召開全國煤礦安全生產工作緊急視頻會議，要求嚴格執行停產、關閉、整頓礦井等管控措施。

會議強調，要始終堅持把煤礦安全作為安全生產的重中之重，堅決採取果斷措施，有力有效遏制煤礦重特大事故。

中國煤礦礦災難頻傳，僅今年8月，全中國就發生10起事故，死亡18人，涉及四川大業煤礦、神華集團、山東能源、晉煤集團。

中國 國務院 投資

上一則

中國新增確診15例 本土3例都在內蒙

下一則

曾介紹捧習歌曲 湖南前省委書記徐守盛病逝

延伸閱讀

車企也「卡脖子」？福斯中國廠面臨停產危機

車企也「卡脖子」？福斯中國廠面臨停產危機
三個月內兩起重大礦災 中國國務院約談重慶市政府

三個月內兩起重大礦災 中國國務院約談重慶市政府
重慶吊水洞煤礦事故搜救結束 23人遇難

重慶吊水洞煤礦事故搜救結束 23人遇難
重慶永川煤礦一氧化碳超標 已18死1獲救

重慶永川煤礦一氧化碳超標 已18死1獲救

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門