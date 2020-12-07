丁真暴紅背後…理塘縣宣傳快狠準 早有「預謀」

濯桑鄉下汝村第一書記任敏一直有與「微博大V」溝通，向對方介紹理塘縣的風景名勝、特產。（取材自微博）

四川甘孜州理塘縣藏族男子丁真在網上暴紅，被封為「甜野男孩」，連帶他的家鄉也在一夜之間聞名全國。丁真出名後，理塘縣政府以「快狠準」的姿態作出反應，極速將丁真「收編」，並迅速打出漂亮的「組合拳」。

有自媒體疏理發現，「丁真現象」與許多曇花一現的網紅截然不同，與當地政府及旅遊局的作為密不可分，遠不止於個人行為，甚至不是理塘縣有幸擁有丁真，而是丁真幸運地背靠理塘縣。

香港 01報導，文章《丁真背後，一個貧困縣低調的努力》介紹，理塘縣位於四川省甘孜藏族自治州西南部，距成都654公里，全縣位於平均海拔4000米以上，有「世界高城」的美稱。當地氣候惡劣生活條件艱苦，藏民長期過著貧困生活，理塘縣曾是國家級貧困縣，2月時才被「摘帽」。

文章稱，理塘縣坐擁天堂般自然環境，卻知名度極低。丁真暴紅後，四川省甘孜州理塘縣文旅體投資 發展有限公司簽約丁真成為「形象大使」，在各大網上平台開設帳號，以年輕活潑的方式運營，其後更推出《丁真的世界》，以丁真第一人稱視角拍攝的甘孜州旅遊新宣傳片《丁真的世界》。

此外，甘孜州亦「及時」推出超級旅遊大優惠，宣布自11月15日至明年2月1日期間，甘孜全州所有景區門票全部免費，並且酒店半價、機票一折。

文章表示，詳加疏理後可發現，理塘縣的扶貧幹部實際上早已完全熟悉互聯網操作，例如濯桑鄉下汝村第一書記任敏，一直有與「微博大V」溝通，向對方介紹理塘縣的風景名勝 、特產。

據報導，另一篇文章《丁真背後有人》亦稱，「至少早在6月，甘孜當地政府與基層人員們就已準備好當地的特產推廣方案，了解過互聯網模式的帶貨渠道，接觸過線上宣傳這塊重要陣地。」甚至《丁真的世界》亦非臨時決定拍攝。

《丁真背後，一個貧困縣低調的努力》更指出，理塘縣在7月時曾辦過一場「康巴漢子選美比賽」推廣旅遊業；6月下旬亦舉辦甘孜州第亞屆青年網紅達人秀；甘孜州在9月積極與購物平台合作，聯合展開帶貨活動。文章表示，雖然上述系列活動似乎未能達成預期效果，「但它明明白白地證明一件事：早在丁真出現前，當地政府就已開始持續進行各式各樣的嘗試，試圖挖掘出合適的網紅、流量，幫助當地實現更多可能」。