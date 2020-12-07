防浪費？星級公廁「刷臉給廁紙」惹議 已停用

東莞星級公廁「人臉識別」取廁紙引發隱私外洩的疑慮。（取材自南方都市報）

廣東東莞莞城街道打造星級公廁，市民只需要站在取紙機前3秒，機器就會自動「刷臉」給廁紙，雖說為了讓大家取紙更方便，但也引發市民對於隱私的擔憂；城管部門日前回應，已協調終止使用前述設備。

南方都市報報導，為推進公廁精細化、智能化管理水平，東莞掀起了一場「廁所革命」，位於東莞莞城街道的公廁也因此嘗試了「刷臉給廁紙」的革新，市民只需站在取紙機前三秒，便能得到設定好的紙量，不僅方便，還可以杜絕同一人短時多次重複取紙的浪費。

雖然機器標明了「可在設定時間內自動刪除所存的人臉訊息」，卻仍無法排除市民的擔憂，有專家就說，在本機沒存儲並不代表在系統內沒存儲，一旦數據庫洩露或被盜用就有風險。

廠商指出，設備已經通過了公安部安全與警用電子產品質量檢測 中心的檢測，的「人臉識別 信息自動刪除功能檢驗」亦符合要求；工作人員在規定時間內，會把臉部的節點信息生成一個1kb大小的文件，並不是把用戶的照片存下來，完全不必擔心用戶的面部照片被擅用，尤其是一些商業的事情。

對此，東莞莞城街道在微信 公眾號上發布通報表示，涉事的公廁是莞城街道按照東莞市星級公廁建設標準蓋的，為了防止紙張被浪費，使用類似人臉識別的照相免費取紙巾設備，每次拍攝到的用戶照片均在規定時間內自動刪除。

由於該功能引發公眾擔憂，目前已協調終止使用該設備，改成常規的方式向市民免費提供紙巾。