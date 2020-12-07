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爬樓梯、跳繩難不「倒」 他靠倒立拿下4個世界紀錄

中國新聞組／北京7日電
張爽在學校操場上練習倒立行走。（取材自紫牛新聞）
張爽在學校操場上練習倒立行走。（取材自紫牛新聞）

真有人用手走路！一名男子在人行道上倒立行走的視頻近日在網路上瘋傳，影片中的男子其實是四川蓬安的一名體育老師，同時也是一位有特殊技藝的健身達人，他更曾以倒立的方式創造過四項金氏世界紀錄。

紫牛新聞報導，28歲的張爽平時在學校教課，空閒時間在網上開直播教健身，他高中時是一名體育生，枯燥又高壓的高三生活讓他快崩潰，於是上網搜尋減壓方式，無意間看到「倒立五分鐘相當於睡眠兩小時」，決定嘗試一下，每天利用課餘時間練習，雖然經常摔破膝蓋、手腕，但「緩解了學習上的壓力，感覺挺好的」。

2013年10月，張爽在《吉尼斯中國之夜》節目上看到一位挑戰者黃忠餘挑戰「倒立行走100米」，他說，「黃忠餘當時37歲，他能做到，我這麼年輕，通過努力，一點點去堅持，應該也能做到。」

練習的過程，張爽遇到很多問題，「最開始100米要走七八次才走得完，感覺自己不可能完成這個項目」，練習瓶頸加上受傷，讓他一度想放棄，幸好隔年遇見了恩師王武，為他量身打造訓練計畫，2015年11月，張爽挑戰倒立向前行走100米，僅用58.97秒創下世界紀錄。

張爽練習倒立下台階。（取材自紫牛新聞）
張爽練習倒立下台階。（取材自紫牛新聞）
張爽在人行道上倒立行走，引路人驚嘆。（取材自紫牛新聞）
張爽在人行道上倒立行走，引路人驚嘆。（取材自紫牛新聞）

據報導，2017年，張爽受邀參加山東衛視《超級驚喜》節目，挑戰倒立雙腿夾球上下台階，張爽在一分鐘之內挑戰上下共27個、高度5.4米的台階，獲得成功。因其出色表現，張爽又獲邀挑戰「倒立夾球行走50米」，並以26.09秒，打破金氏世界紀錄。

同年8月，他創造了屬於自己的第三個世界紀錄：「1分鐘風洞站立前空翻世界紀錄」；2018年5月，張爽又在天津電視台《跨時代戰書》中挑戰了倒立連續不間斷跳繩60次，這是他的第四個世界紀錄。

張爽日前受訪時表示，「希望能用自己的經歷，給學生們傳播一些正能量，也想用專業健身知識，為社會做些有意義的事！」

張爽獲得金氏世界紀錄認證。（取材自紫牛新聞）
張爽獲得金氏世界紀錄認證。（取材自紫牛新聞）

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