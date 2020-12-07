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中國最早的雕刻 許昌人鳥雕 獲選世界10大考古發現

中國新聞組／北京7日電
河南靈井鳥雕入選「2020年度世界十大考古新發現」。（中新網）
河南靈井鳥雕入選「2020年度世界十大考古新發現」。（中新網）

河南省文物局日前指出，河南「許昌人」遺址出土的一座微型鳥雕像，被評為2020年度世界十大考古發現。

中新社報導，由美國考古學會主辦、已連續出版70餘年的考古Archaeology雜誌，自2006年開始，每年都會評選本年度世界十大考古發現。

信息顯示，入選本年度世界十大考古發現的微型鳥雕像，距今1萬3500年，是中國最古老的雕塑。它將中國藝術中鳥類的表現提前了8000多年，屬中國最早的雕刻藝術。

今年6月，來自中國、法國、加拿大、以色列和挪威等6國國際研究小組，將該研究成果在美國「公共科學圖書館綜合」（PLOSONE）雜誌予以發表。

新發現的這隻雕刻鳥身長2.1公分，高1.2公分，厚0.6公分，保存十分完整。其顔色呈灰褐色，表面光滑，局部顯示清晰的雕刻痕跡，已經形成化石，有很強的吸水性。它以均勻燒烤過的鹿角為材料，用細石器中的雕刻器精緻雕刻而成。雕刻藝術高超，手法精湛，鳥身線條簡潔流暢，形態完美，靜中富有動感。翅膀部位刻線寓意羽毛，非常細緻，栩栩如生。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星認為，微型鳥雕小巧玲瓏、造型生動，反映古人類精湛的雕刻技術和對自然形象的細緻觀察與高度模仿、創作能力。這是一項有關遠古人類技術、思維和審美追求的重要考古發現。

河南「許昌人」遺址考古領隊李占揚表示，雕刻鳥的足部前後兩端刻有對稱的凹槽，形成很平的底座。如果將鳥放置於平整的面上，可以平穩站立且能讓它轉動，說明當時人類已熟練掌握重心平衡的原理。

與河南「許昌人」遺址微型鳥雕像一同入圍2020年度世界十大考古新發現的，還有埃及發現的木乃伊彩繪木棺、墨西哥發現最古老的瑪雅神廟等。

中國 美國 雕塑

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