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婚禮當天新郎缺席 長沙妹子獨自走紅毯卻說「幸福」

中國新聞組／北京8日電
譚廣與石姣的婚紗照。因為要執行任務，譚廣沒有出現在自己的婚禮上。(取材自蕭湘晨報)
譚廣與石姣的婚紗照。因為要執行任務，譚廣沒有出現在自己的婚禮上。(取材自蕭湘晨報)

中國湖南長沙一名女子6日與身為海軍士兵的男友舉行婚禮，不料，婚禮當天新郎卻因任務無法按時出席，讓這名女子只得獨自走上紅毯；然而，擁有「軍嫂」自覺的她說：「很複雜的心情，但更多的是幸福吧。因為他有這份對國家的責任和擔當，對我肯定會是忠誠又愛護的。」

瀟湘晨報報導，譚廣和石姣都是長沙縣人，譚廣30歲，石姣25歲。兩年前，兩人經友人介紹後相戀。

石姣表示，由於譚廣工作的原因，兩人三個月才能見一次面，主要是石姣以家屬身分去部隊探望。

譚廣也會在沒有任務的空餘時間，請假去看石姣。尤其今年過年時，由於疫情，兩人在一起待了一個月，是戀愛來相聚最長的時間。「那個月就是彼此了解，磨合。然後訂婚了。」石姣說。

由於譚廣的特殊身分，石姣經常不知道他什麼時候來，什麼時候走。今年下半年，兩人確定好12月6日舉行婚禮，並邀請親朋，自己也請好了假。

「他婚假已經批了，可是前兩天，他突然說由於海上天氣和接到任務，不能按時參加婚禮了。」石姣說，當時請柬已經發給親戚朋友，婚禮的酒席也定好了，只好正常進行，並把情況告訴大家，大家都表示理解。

婚禮當天，親朋好友們聚在酒店。畢竟看不到新郎，剛開始氣氛稍稍有點不同。石姣自己情緒也受影響。這時主持人突然說新郎有話對大家說，石姣感到一陣意外。

隨後，錄音開始播放。譚廣在錄音中，除了感謝雙方父母，也對妻子表示，「今天你成為了一名軍嫂，當軍人的妻子不容易，在今天這個我倆最值得紀念的日子裡，我也未能如約而至。感謝你對我工作一如既往的支持和理解。在以後的日子裡我會加倍寵你，永遠愛你。」

石姣回憶當時心情：「很複雜的心情，但更多的是幸福吧。因為他有這份對國家的責任和擔當，對我肯定會是忠誠又愛護的。」

石姣說，她能理解丈夫。「就像那句古語說的，遠在天涯，近在咫尺。我覺得他人沒有站在我的身邊，但他的心是在我這裡。」

石姣表示，雖然在婚禮上和丈夫沒對話，但私下一直有交流。「我說要他自己放心，當時他在海上信號很不好，但他是聽到了的。」「他只是沒按時到，過幾天就會回來。到時候兩個人想去玩一玩，旅行其他都可以。」石姣說。

譚廣與石姣的婚紗照。(取材自蕭湘晨報)
譚廣與石姣的婚紗照。(取材自蕭湘晨報)
石姣婚禮當天獨自完婚。(取材自蕭湘晨報)
石姣婚禮當天獨自完婚。(取材自蕭湘晨報)

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